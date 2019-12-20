昔日放送：人氣男藝人　老婆有幾索？（下）

作為粉絲無數的日本藝能界男神，大家理所當然地認為，佢哋身邊的另一半當然同屬神級美人、或是擁有超知名度才夠登對！觀乎以下5位男神的配偶，似乎也符合了大眾對男神老婆的標準！

木村拓哉戀阿叔殺手

於2000年當萬人迷木村拓哉宣布要娶工藤靜香的時候，曾一度引起公憤——認為雙方並不合襯！實情工藤靜香於80年代是叱吒一時的當紅偶像，其獨特的八字眉加上略帶憂鬱的表情，當年被封為「阿叔殺手」，1993年一首《慟哭》更是唱得街知巷聞，論知名度及江湖地位絕對唔嘢小！而且工藤更係木村年輕時的偶像，情投意合下結為夫婦也順利成章！結婚多年來木村兩公婆感情穩定，而工藤最近更多了一個身份，成為了女兒光希的星媽，經常為女兒的工作跟出跟入，母愛滿瀉！

福山雅治娶巨乳女優

作為日本藝能界一大男神的福山雅治，於2015年宣布迎娶比他少13歲的女星吹石一惠時，同樣引起了粉絲的極大不滿！介紹番，吹石一惠於1997年拍攝電影《心跳的回憶》正式出道，憑着標致的外貌及身材，當年絕對備受注目及期待，但發展下來星途一般，最令人深刻印象，應該是其水着寫真集！後來佢於2001年因拍攝雜誌照片而認識福山，最後兩人更拉埋天窗，結婚翌年吹石火速宣布有喜，並於2016年12月22日誕下BB。不過婚後的福山人氣大幅滑落，而且屢次傳出分居及婚變傳聞，成為相當不被看好的一對。

江口洋介情傾長腿姐姐

憑《同一屋簷下》爆紅的江口洋介，於90年代初於《東京愛的故事》飾演三上一角，掀起了男生留長髮的熱潮，絕對是一代型格男星代表。他先後曾經當紅女星鈴金保奈美及鈴木杏樹傳出緋聞，最後卻情定森高千里。她乃90年代JPOP樂壇代表女歌手之一，印象深刻的除了會玩多種樂器及幾乎包辦了自己歌曲的所有歌詞外，還有她的靚樣及一雙誘人長腿！而1999年她跟拍拖4年的江口拉埋天窗，之後便主力相夫教子，只會間中拍廣告及做主持，但即使現已年屆50，風采依然不減當年呢！

反町隆史假戲真做

要數90年代型男代表，當然少不了反町隆史。他於1998年主演《GTO》一劇，除了成為他的事業高峰，更為他贏得美人歸，跟劇中女主角松嶋菜菜子結緣，並於該劇拍攝完畢後翌年（1999年）向外宣布拍拖，後來兩人更於2001年結婚。由於當時兩位都大紅大紫，所以消息相當的轟動！而婚後他們生有兩位女兒，並經常被雜誌狗仔隊拍下一齊出外的照片，最新消息係盛傳松嶋為了陪伴長女到英國留學，決定暫停女優工作，但已被其事務所否認。

唐澤壽明愛放長假

講起唐澤壽明的電視劇代表作，你會諗起《壯志驕陽》、《東京仙履奇緣》、《美味關係》及《白色巨塔》等，但他的另一伴同樣令日劇迷所津津樂道，他跟同樣是人氣演員的山口智子於1995年結婚，翌年山口便拍下超經典日劇《悠長假期》而爆紅，不過她卻沒有乘勝追擊，反而將女優事業放在一旁，只間唔時拍攝廣告，要直到2012年才再度拍攝連續劇《Going My Home》，之後又再近乎歸隱做回家庭主婦。難得的是，剛於10月佢哋兩公婆破天荒一同公開露面，齊齊出席慈善活動，睇見他們的恩愛模樣，真的羡煞旁人呢。