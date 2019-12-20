男士深夜：差不多冬至　睇相要及時

2019年12月20日 23:58
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    男士深夜：差不多冬至　睇相要及時（互聯網）
    【靚人靚景：大原優乃　挺胸暢遊鹿兒島】
    剛剛踏入20歲嘅大原優乃，係近期最紅嘅寫真妹之一，面帶純真稚氣又具健康活潑陽光氣息，甚討人歡喜，當然最吸引係有童顏亦有巨乳，胸前對H奶脹卜卜，充滿彈性且堅挺迷人，絕對係乳中極品。
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    【決性11點：一齊選出　令和女神】
    日本AV界一年一度嘅大型頒獎典禮「Sky PerfecTV成人放送大賞2020」又嚟喇！各個獎項嘅入圍名單已經公布，全球AV迷只要登記成為Sky PerfecTV會員就可以投票選出自己嘅心水女優，結果會喺明年3月17日嘅頒獎禮公布。至於有咩女優入圍呢？依家就同大家先檢閱一下今屆入圍「女優獎」嘅候選名單喇！
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    【決性11點：韓國靚女一人分飾Elsa與Anna】
    這股《魔雪奇緣2》熱潮亦殺入Cosplay界，韓國靚女Coser SAIDA早前就一人分飾了冷艷的Elsa與可愛的Anna。
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    【決性11點：同人頒布會　夠晒火辣】
    家陣AV女優同極限露肉Cosplayer嘅界線愈嚟愈模糊，之但係對粉絲嚟講，呢種性感誘惑卻係多多益善，因此自2017年11月開始，就有AV片廠聯同極限性感Cosplayer嘅事務所不定期舉辦名為「同人頒布會‧YURUKET」（同人頒布会‧ゆるケット）嘅活動……
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