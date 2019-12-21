香港估估吓：多種疫症威脅　如果有佢就搞掂晒啦！

有咗呢把神兵就唔使怕疫症蔓延啦。（互聯網）

近期神州大地似乎不斷受到疫症侵擾，豬瘟未完全驅除，之後又出現鼠疫個案。雖然香港萬幸地暫時就未有受到上述兩種疫症影響，但係有關當局就預測12月底至來年一月將會進入流感高峰期，市民真係要小心身體呀！如果世間上有神農尺的話，大家就唔使驚啦！

神農尺出自知名香港漫畫家黃玉郎筆下名作《神兵玄奇》當中，位列於十大神兵之中。神農尺由遠古奇人神農氏以九地玄玉浸煉千藥千草所鑄造而成，神農尺外形有如一柄碧綠窄身刀型，實質上卻係開鋒嘅鈍器，而尺身刻有無數無法辨認嘅文字及圖案，據說刻印嘅正係絕世武學盤古五極嘅口訣。神農尺嘅主要異數為治療，異能所至，有傷必治，萬毒即解，曾經幫助男主角問天救活不少正義之士。而神農尺除咗治療之外，使用者若貫以陽勁則可以令神農尺發出具殺威力嘅光芒，若是貫以陰性內勁則使敵人中毒。

不過，神農尺雖然貴為十大神兵，但係相對於同樣係十大神兵嘅虎魄、十方俱滅、噬魂、太虛等以殺傷力足以毀天滅地嘅霸道神兵，神農尺就顯得威力低下，後來更加被蚩尤以虎魄將之擊碎。