【玄之又玄】少年得志靠「樣」？3大特徵顯示

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）以16歲之齡獲《時代》雜誌選為2019年風雲人物，風頭一時無倆，果真英雄出少年！

其實一個人能否少年得志，除了受天時、地利、人和等因素影響，自身的性格與運氣也起着關鍵作用，而面相往往能透露箇中玄機，若具備以下3大特徵，代表少年運佳，真的要好好把握。

1.眉清目秀

出道遇貴人，是少年得志者的常見際遇，怎能獲貴人「眷顧」？擁有一雙充滿神采的眉目，十分重要！

眉毛方面，以整齊、不參差、不鬆散、不下垂為佳，眉清見底，可令人看起來精神煥發，要做到這一點，可靠修眉或畫眉補救。

眼神方面，目光銳利，代表懂得把握機會；若擁有一雙桃花眼，獲提拔和賞識的機會大增。要是眼神散渙，代表「有錢都不會執」！如果雙眼天生不夠神采，可以戴眼鏡或以有色隱形眼鏡彌補不足。

2.額高飽滿

額頭以生得高、闊、飽滿為佳。額高又飽滿者，代表有頭腦，善於思考，創作力和幻想力也很強，年紀輕輕已才華橫溢，可憑聰明才智做出好成績，自然可帶來名聲。額形生得廣闊，邊城位高而廣者，易得貴人扶持。額闊且沒有紋侵痣破，能得到雙親關懷，家境富裕，無論讀書或事業發展都能取得好成績。要是額頭平坦，即表示少年時候生活平順，長大後思想較正面，性格亦較爽朗。

3.印堂無瑕

常聽人家說，印堂發黑代表時運低，可想而知印堂對個人運程的重要性。印堂位於兩眉之間，闊度最好達兩隻手指位，並以無紋無破為佳。要是有紋、有破，也可靠後天補救，例如做一些去疤、磨皮等美容手術。