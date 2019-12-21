三界五行：改善心境　適應環境

巨蟹座的人2020年1月份工作承接過去一年的運勢，較為順利，加上人際關係和家庭運都很好，即使個人財政入不敷支，但賺來的錢愉快花去，其實就是金錢買不到的快樂。

2月份有轉工、升職、調換崗位的機會，這是好的開始，應該順其自然。旅遊運相當好，出差、短或長線旅行，都可以提升工作的情商。

3月、4月受土星影響，巨蟹座先天的穩重性格凸顯，無論在思考還是工作，都表現得保守，這是好事，有利於適應新的工作環境。但這兩個月不宜轉工。財運平平，必須審慎理財，量入為出，避免投資、博彩，如果早前已經有投資項目，應該持觀望態度，不輕舉妄動。

5月，感到迷惘，注意心靈修養，正統宗教、傳統道德可以幫到你。遠離煩躁或消極人，免受負能量影響。多做運動，多親近海灘、湖畔、游泳池，這些負離子充沛的地方，可改善睡眠，等於改善運氣。

6月，無論上班，還是下班，都覺自己在尋找和享受幸福。值得注意的是，受水星逆行的影響，由6月中旬到7月中旬皆不宜搬遷、轉工、裝修、投資。多花心思專注工作、生活、愛情，就常常有意外的小驚喜。8至10月，是全年好運期，一切隨心所欲，不妨大膽進取。

11月，事業好運仍然持續，但要加強與同事溝通和合作。12月愛情運和家庭運非常好，享受歡樂時光。

方向宇