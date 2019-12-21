美食婷：冬至大過年　齊齊食好啲

冬至是二十四節氣中最重要的節氣，不但被視為冬季的大節日，亦是中國人寓意一家團聚的傳統節日，美食婷我今年雖然不會大肆慶祝，但一定會一家人齊齊整整吃頓豐盛晚飯。

有說冬至大過年，食材用料當然不會馬虎，美食婷我在搜購食材前，就先請教一下閨密祺祺（黃祺）入貨小貼士。祺祺是上環「海味街」一間傳統海味店二代，對海味食材有深入了解之餘，近年亦修讀中醫營養學、中醫美容學、藥膳養生等多個專業課程，有她教路，可以食好啲之餘，亦食得健康養生。

聽祺祺講，冬至又名「冬節」、「長至節」及「亞歲」，是入冬後最陰盛的日子，亦是進補的最佳時機。但每個人的體質各異，一般人不宜大滋大補，除要注意保暖及防寒措施外，恰當的飲食調理也很重要。因此，不妨由冬至菜式入手，將節日與節氣結合，養生兼應節，如挑選一些老少咸宜、性平溫和的食材來入饌。

竹笙

即是竹筍菌，是中國名貴的珍菌之一，亦是過時過節炮製應節菜的常用食材。竹笙有助降血脂，適合在傳統節慶中入饌。

海參

冬至飲食調養中，注重養陰保暖，祺祺指海參可說是滋補食材中的首選。海參不但含豐富營養，而且膽固醇含量極低，是典型高蛋白質及蘊含豐富維他命的應節食材。

淮山

平補類食品，性平溫和，可以用來煲湯及燉煮。冬至期間，適宜調理脾腎，而淮山正正有補肺腎、益氣養陰的功效。

銀耳

即雪耳，是秋冬用來煲湯煲糖水的養生食材。祺祺指冬至期間除應早睡早起外，亦要多吃銀耳，因其性味甘、淡、平，是老少咸宜的食材，有清肺、美

顏作用，是防燥補充膠質的平價食材，因此，又有平民燕窩之稱。

鮑魚

冬至飯桌上人人最期待的菜式食材之一。祺祺指近年不少人以優質的罐頭鮑魚代替乾鮑，除方便易處理外，罐頭鮑魚亦含豐富蛋白質及維他命，也是補而不燥的名貴食材，有平肝固腎的食用功效。

蓮子

含豐富的鋅，不但有助抗氧化，亦有活化大腦機能的功效，適合人體處於寒冷狀況下食用。此外，蓮子有養心安神的作用，可助眠及放鬆心情。