科技 x 藝術　打造聖誕飄雪仙境

數碼港與Astro Digital共同合作，將互動科技結合藝術創作，攜手打造1.5米高的3D Hologram聖誕立體投影牆。投影牆播放動感幻彩霓虹聖誕動畫，配合不斷轉動的風扇，打造科技感十足的聖誕奇幻世界，必定讓你拍出活潑生動的美照！（互聯網）

雖然香港不會下雪，但想過一個白色聖誕亦不一定要飛到外地。今年聖誕，數碼港商場會以冰雪世界為主題，由即日至2020年1月1日期間 ，把商場化身成「魔影聖誕冰鎮」。場內設有四大夢幻冰雪主題區，包括將互動科技結合藝術創作的1.5米高的3D Hologram聖誕立體投影牆、以冰磚築成的6米高冰雕數碼拱門、讓大家捕捉唯美雪花的聖誕體感互動牆及可以360度全方位欣賞醉人極光的環迴數碼極光，讓大家宛如置身飄雪奇幻小鎮！另外，數碼港商場將於聖誕節期間於數碼廣場戶外大電視舉辦戶外聖誕放映會，逢周六日及公眾假期播放經典的聖誕電影，絕對適合摯愛好友共度溫馨的電影時光。

除了四大主題區和戶外聖誕放映會，數碼港商場更與Tublock合作，於12月21及22日期間舉行一連2場智趣科學聖誕工作坊，分別是Tublock X Micro:bit 閃閃心意卡工作坊和Tublock聖誕小擺設製作班，讓小朋友在組裝作品的過程中，學習不同範疇的科學知識。一連串的精彩環節，有興趣的朋友記得不要錯過了！

日期：即日至2020年1月1日

時間：上午12時至下午7時

地點：數碼港商場