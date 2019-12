Pepe The Frog亞洲首間快閃店 中環現身

Pepe The Frog 12月21日~24日在中環單車店Velo 6開設亞洲首間期間限定店。(朱寶茵攝)

人氣爆燈漫畫人物Pepe The Frog今個聖誕終於正式登陸香港,12月21日至24日期間跟中環單車店VELO 6合作,開設全亞洲首間期間限定店。之前期間限定店曾有不少傳聞,店舖澄清多款產品由香港製造,並附有官方雷射貼紙認證。店內產品設計貫徹Pepe的百變形象,不少更融入香港本土特色同節日色彩,最特別首推全球限量發售的麻雀套裝,不只麻雀背部是Pepe圖案,部分麻雀如一筒更採用Pepe圖案設計,可愛到極。其他產品款式包羅萬有,包括文具、毛巾、Tee、衞衣、冷帽、襪子及Tote bag,其中一款以聖誕色彩為主題的薑餅人和聖誕老人圖案造型,可愛度爆燈。

店舖更可以優先預訂一系列Pepe the Frog精品,如筆記簿、公仔、攬枕、紙巾盒、3D立體揮春等等,設計趣緻古怪。店內特設數個Pepe The Frog打卡位,並展覽多幅Pepe The Frog畫像,各位Pepe粉絲今個周末一定要去朝聖。