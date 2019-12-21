面對日漸猖獗的癌症威脅，除了養成定期進行健康檢查的習慣外，若能從生活中多留意身體狀況，增強抵抗力，可有效降低患癌風險。筆者父親是位研究診治癌症的老中醫，本文將整理父親多年的治癌心得，分享中醫防癌建議，供大家從日常生活中提高抗病能力，以防止疾病的發生。

中醫保健防治智慧── 「治未病」

對於癌症的預防及治療，中醫提倡「未病先防」。「治未病」概念源自《黃帝內經》，「治」，為治理管理的意思，所謂「治未病」，就是能先洞見疾病，採取預防性治療，減低發病或病情轉變的可能。而我們必須多了解癌症的成因、普查、探測、治療、復發機會等，以作出適當的預防。

防癌建議1 /控制體重

有研究顯示，身體超重會導致癌症風險上升，較容易患上多種癌症，包括大腸癌、食道癌、胰臟癌和乳癌等。而長期進食大量的糖分會導致體重增加。因此，我們日常飲食應盡量減少進食高卡路里食物、零食和飲用含糖的飲品（如汽水、果汁及運動飲品）。

防癌建議2 /食得對則正氣足

中醫指的正氣，是人體對疾病的抵抗能力，也就是現代醫學所稱的免疫功能。至於該如何提升正氣，簡單來說，就是起居飲食、作息、排便要定時。膳食方面，應多吃蔬果。日常飲食應着重進食未經過任何加工、精製，保留食物所有營養的天然新鮮食物。多吃含高抗氧化劑的防癌食物、水果包括：檸檬、大蒜、薑、番茄、紅菜頭、菠菜、紅蘿蔔、大豆、綠茶、提子、莓類：藍莓、黑莓、紅莓、士多啤梨、紅桑子等。減少飲用含酒精的飲料，日常飲食應避免過量肉類以及各種煎炸、香口、油膩、醃製、燒焦、加工精製及充滿化學添加劑的食物 。

防癌建議3 /每天排汗30分鐘

這是最經濟實惠的防癌方法。中醫認為，防癌必須調理氣機。適度運動不但能促進代謝、增強免疫，對於身處於高壓環境的現代人來說，也是一個很好的紓壓方式。跳舞、游泳、爬樓梯、踩單車、五禽戲、太極拳、氣功等鍛煉，可使血脈流通關節靈活，氣機調暢，強化體質，預防疾病。此外，運動可促進腸臟蠕動，幫助排便，帶走身體的「廢物」。

防癌建議4 /好心情可抗癌

「喜樂的心乃是良藥」，保持心情開朗、放寬心，使正氣存內，可以說是防癌最有效的方法。從中醫的角度來看癌症腫瘤，其實是一種「內傷」累積，即是指癌症是從內部引起。情緒長期受過度刺激，會導致體內陰陽氣血失調，讓疾病有機可乘，故防癌先要調攝情志。心情可以影響免疫力，在筆者臨床觀察上，正向思考、樂觀的癌症病人，有助癌症的康復。靜觀、打坐、冥想都是平靜心神的好方法。

曾覺知中醫師