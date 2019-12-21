星戰大富翁　Fans必儲Item！

電影星球大戰最終章《天行者崛起》已於香港上映，作為星戰迷，除了入場作最後致敬，購買周邊產品也是指定動作，新推出的星戰大富翁便是Fans必入Product！

大富翁大家玩得多，這盒大富翁特別在加入星戰元素，素材全來自EP1至EP8，黑武士、莉亞公主、天行者、韓索羅、朱兒、凱羅忍、芮、赤武神、艾米達拉等要角，全部化作棋盤中9隻棋子，而街名則變成咁多集嘅經典場景，就連平時用來霸地的屋仔也變成TIE Fighters與X-Wings戰機，令整副棋極具收藏價值！個人更喜歡是機會卡印有BB-8、R2-D2等機械人圖案，實在靚到唔捨得玩！

記者試玩後感，對星戰迷來說，玩時有一種回顧頭8部曲的感覺，會經過Death Star、Yavin 4等地方，又可透過累積戰機數量來收錢。只略嫌用作交易的金錢全變作圓形卡紙，少了數銀紙的樂趣。遊戲可供2至6人玩，現已於LOG-ON發售。