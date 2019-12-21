「加拿大鵝」全新概念精品店　虛擬冰川購物體驗

當大家日常生活已經被電子科技全方位包圍，購物體驗亦要數碼化先可以與潮流接軌。以羽絨褸聞名的加拿大服飾品牌Canada Goose，日前就於多倫多舍維花園購物中心推出了嶄新的概念精品店The Journey，店舖突破了傳統實體零售及電子商務概念，The Journey店內並無任何實體庫存，顧客走進店內就會如同踏足冰川一樣，置身於寬度60英尺的4K解像度的巨大弧形屏幕當中，讓你可以體驗大自然環境變化，同時店內亦設有新一代低溫室（Cold Room），室內常年設置在攝氏零下12度，等你可以親身感受於嚴寒環境下Canada Goose服飾的禦寒機能。

如果你怕貿然走進「冰川」會迷路，概念精品店The Journey亦提供可預約的1對1個性化購物體驗，在擁有豐富產品知識的品牌大使幫助下，可以於店內了解Canada Goose全線系列產品不同特性，從而於眼花繚亂的機能設計當中挑選適合自己需要的產品。雖然The Journey店內並無任何庫存，但顧客只要居住或短暫停留於多倫多地區，並於當日下午1時30分前完成訂購，品牌都可以將你所購買的產品於當日送到府上，這種既虛擬又真實的購物方式絕對有可能成為未來零售消費新方向。