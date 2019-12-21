【酒遍天涯】Hospices de Beaune　懸「壺」濟世

英法百年戰爭（Hundred Years' War 1337-1453）令兩國民不聊生，大部分在Beaune（Wine Capital of Burgundy）的人非常貧窮，又經歷「黑死病」（Plague）的洗禮，於是當時布根地公爵（Duke of Burgundy）的首席大臣 （Chancellor）Nicolas Rolin（1376-1462）以及他第三任妻子Guigone de Salins（1403-1470）於1443年成立了一所濟貧醫院（Hospices de Beaune），專為貧苦的弱者提供醫療服務。

於1457年，Guillemette Levernier捐獻了第一個葡萄田給這醫院，之後這個「捐葡萄田」變成了一個傳統。500多年來，醫院已經接受了大概60公頃（Hectares）葡萄田，全部來自捐贈，當中50公頃種紅酒提子Pinot Noir，其餘為白酒提子Chardonnay。這些葡萄田有85%為特級田（Grand Cru）及一級田（Premier Cru）。這些田交給了22個Winemakers打理及一個葡萄園經理負責統籌兼釀酒（現任為首位女性葡萄園經理Ludivine Griveau）。提子於每年9月頭收成，釀好的酒在同年11月的第三個星期日進行拍賣，拍賣以木桶（Barrel）作為單位，228公升可裝288單瓶。這個每年11月第三個星期日舉辦的拍賣會是法國葡萄酒界年度盛事，從1859年至今已經舉辦了159屆，收益全數捐贈醫院及其慈善工作。

本年第159屆Hospices de Beaune Wine Auction（17Nov2019）一共籌得歐羅€12,276,650（未計7%佣金），當中拍賣包括了50款葡萄酒（33紅17白，除葡萄酒外還有兩款拔蘭地）。每款酒以歷年捐贈者的名字命名（Cuvée捐贈者），當中當然包括兩位創辦人，分別為Cuvée Nicolas Rolin及Cuvée Guigone de Salins。

由於是慈善籌款，而且還可以在酒標上印上個人或公司名字，投標價格往往高於酒本身的價值。投得一桶酒後，買家除了要多付7%佣金，還要付大概€600買全新橡木桶，之後找心儀的酒莊在翌年1月15日前取酒，並於新木桶進行大概為期一年半的熟成程序，然後裝瓶。（費用大概數千歐元，視乎你找的酒莊的出名程度，但其實是屬於後期熟成階段，這步驟對酒的品質影響不會超過15% ，毋須找星級酒莊去做，除非要酒標上出現他們的名字。）

近年多了朋友在其兒子出生年投酒，以這些俗稱「醫院酒」的慈善酒作為兒子日後的「生日酒」，多有趣！近年亦多了中國買家參與，令這個拍賣會競投愈來愈熾熱。

今年2019投得最貴的紅酒為Clos de la Roche Grand Cru - Cuvée Cyrot-Chaudron，以每桶€131,000成交，每瓶成本超過HK$4,000（未計熟成及日後每年的存酒費）。最平的紅酒為Savigny-lès-Beaune Premier Cru - Cuvée Forneret，每瓶酒成本約HK$300。最貴的白酒為Batard-Montrachet Grand Cru - Cuvée Dames de Flandres，以每桶€140,000成交，比最貴的紅酒還貴！

而每年全場Highlight沒有在拍賣單出現的Pièce du Président（President's Barrel），今年這桶是Corton-Bressandes Grand Cru - Clos du Roi - Cuvée des Présidents，以€260,000成交。多謝各位善長人翁懸「壺」濟世！（每一瓶每一口都是改變世上一些比自己不幸的人的命運⋯⋯與其說這是「醫院酒」，我覺得叫「命運之酒」更為貼切。）

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）