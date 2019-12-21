坐郵輪遊阿拉斯加　深入冰川睇靚景

近年流行深度遊，乘郵輪前往難得一見的自然景致成為了不少旅客的追求。明年5月29日及8月14日名人極致號（Celebrity Solstice）的7晚美國、阿拉斯加、加拿大郵輪假期，乘坐豪華的郵輪到訪當地多個小鎮外，更會深入冰川見識壯麗風景，給大家一個難忘旅程！

設施豪華 娛樂豐富

這次行程乘搭的名人極致號，於2008年11月首航，並於2016年作出翻新。船上有逾千間客房，船員客人比例達1:1.9，招呼絕對周到又夠貼心。與此同時，郵輪擁有8間餐廳和24小時客艙點餐服務，重點的主餐廳有知名又資深的廚師精心為大家炮製美食，每晚都有不同主題，帶來牛排、阿拉斯加帝王蟹、龍蝦、魚子醬、鵝肝醬等珍貴佳餚。當然不可錯過世界頂級的娛樂悠閒設施，當中的電影院每天安排院線新片，亦提供拉斯維加斯級數的夜總會Show，加上各式舞池及舞廳讓大家盡情享樂。玩累了的話，記得到名人極致號上的水療養身館及健身中心，讓大家好好放鬆或舒展身心。

冰川絕景 盡入眼簾

7晚行程方面，名人極致號第一站是阿拉斯加人稱為「阿拉斯加第一城」的克奇坎（Ketchikan），當地以印地安圖騰柱聞名，更有將昔日娼館改建為博物館的桃莉之家。之後郵輪會安排帶大家到阿拉斯加與加拿大邊界山脈的恩迪科特峽灣（Endicott Arm）與道斯冰川（Dawes Glacier），前者長約45公里，約2成被冰所覆蓋，沿途可看到花崗岩懸崖、山谷及數十個湧流瀑布；後者是高逾600英尺、闊半英里的冰川，以壯觀的裂冰畫面而聞名。行程還會到訪阿拉斯加州首府朱諾（Juneau），近距離觀賞棉田豪冰河，及參訪北美最大鮭魚養殖場。而當地政府重建昔日黃金與夢想的娛樂之都史凱威（Skagway）亦是其中一站，讓大家走在裝潢復古的行人路上，重回19世紀熱鬧的淘金小鎮。最後回到西雅圖市區遊逛唐人街、魚梯和農夫市場等地。即日起至12月18日參加報名的朋友，更可以自選方式來挑選不同的優惠組合，大家不妨留意。

名人極致號小檔案

排水量：122,000噸

翻新：2016年

層數：19層

客量：2,850人

名人極致號7晚美國、阿拉斯加、加拿大郵輪假期（船票）

登船日期：2020年5月29日、8月14日

收費：$9,010起（包7晚名人極致號住宿，並享用船上美食及娛樂設施）

查詢：3700 2528（專業旅運）

網址：cruiseexpert.com.hk