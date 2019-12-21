【Model Hunter】均稱宅女　小崎

「大家好，我是Bonnie，大家都可以叫我做小崎。」（互聯網）

「大家好，我是Bonnie，大家都可以叫我做小崎。我本身是一個業餘模特兒和Cosplayer，比較喜歡日韓文化，總會時不時留意日韓潮流的走向來打扮自己，但很糾結作為一個身高161cm不高不矮的女孩，走可愛風格又不行走成熟路線又別扭(汗顏)，所以每次出門都要花上不少時間。

當我空閒的時候會追新番和漫畫，今年尤其喜歡的有《多羅羅》、《鬼滅之刃》、《約定的夢幻島》、《五等份的花嫁》、《一弦定音》等等，作為一個小宅宅還有很多喜歡的作品都說不完啦！

除了A、C外，我也有不少喜歡的Game。平常比較多玩的都是手機遊戲，因為很方便，隨時隨地都可以用來消遣時間。比較沉迷的大概就是《傳說對決》、《FGO》、《LoveLive!》、《Call of Duty》和《PUBG》了，有其他好玩的遊戲歡迎推我下坑一起玩！

未來，我希望自己能夠製作更多好看的Cosplay作品，還希望......遊戲打排位不要連敗了(哭)！」

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