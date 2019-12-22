傳程達意：桂林激玩超離地天空棧道

距離香港只需三個多小時高鐵車程的廣西，除了著名的桂林陽朔山水，它更擁有中國最多少數民族人口數量，是壯、瑤、苗、侗等12個民族的聚居之地，多源文化成就了非常獨特的人文風景。在距桂林市約4小時車程的金秀縣來賓市巴勒村，是瑤族的傳統高山瑤寨，位處海拔1,000米，因山勢崎嶇，曾經幾乎與世隔絕，它背靠海拔1,300多米的平老嶺，前有梯田、竹林，四周有翠綠山峰圍繞，恍如世外桃源。近年巴勒村以農旅合一的方式走出深谷，一方面在梯田種植高品質的高山紅薯，同時發展新景點吸引來自全國各地的旅人，當中甚至有引來不少網紅打卡的新熱點——玻璃棧道及「大馬蹄」懸空觀景玻璃平台，讓小山村搖身一變，成為桂林之外廣西的必到之地。

巴勒山海拔只有1,068米，不算高，但勝在地勢獨特，每年雲雾繚繞的日子足有百多天，雲海經常出現，這裏的古沙溝生態旅遊景區是國家级自然保護區範圍，四周高山峽谷的風光保存了原始的風貌。新建的巴勒山石門關雲端棧道全程2,000米，均是臨崖而建，其中128米為玻璃棧道，整條步道依據山的自然形態而調整，寬度不一，平均落差達300米，身處棧道之上除了高度帶來的刺激感，同時會讓人被大自然的壯麗所震懾。而從懸崖向外延伸20米的大馬蹄懸空玻璃平台，更是將視野與刺激感推向高峰，配合3D聲光效果，將自然與現代科技結合成未來旅遊趨勢所向的嶄新玩意。

黃進達