【城市傳聞】大埔公路　靈異傳說停不了

早幾日於粉嶺公路發生的交通意外，6死39傷，非常恐怖……其實，但凡涉及巴士的車禍，總是好大件事，像去年2月於大埔公路發生的雙層巴翻側事故，導致19人慘死，成為香港歷來第二大傷亡最嚴重的巴士意外，事後更有法科師傅接受網台訪問時指出事故與山精妖魅有關……

【大埔滘段 死得人多】

講起大埔公路，歷史一疋布咁長，它是新界第一條落成的公路，連接深水埗與大埔，其中大埔滘段可謂死得人多，除了去年的巴士意外，50年代更發生了一宗死傷過百的慘劇！話說1955年盂蘭節前夕，有一班小學的師生、九鐵員工及其親屬於松仔園郊遊，期間遇上暴雨，部分人於附近的怒水橋下暫避，豈料遇上山洪暴發，結果28人慘死……後來大埔七約鄉公所為紀念死難者，立了《怒水橋洪流肇禍記》石碑，而當年的事發地點更被人稱為「猛鬼橋」。

有玄學家指出，凡出現過嚴重傷亡意外的地點，往往會被陰霾籠罩，吸引遊魂野鬼聚集「搵替身」，而近「猛鬼橋」一段的大埔公路，的確發生過不少車禍，包括有運菜貨車翻落山腳，釀成6死8傷，之後不斷有司機聲稱被冤魂、厲鬼作弄，包括遇見「小童」在松仔園一帶截車、有長髮女乘客上巴士畀陰司紙等，而且這類傳聞並未被歲月沖淡，即使「猛鬼橋」早已不存在，其傳聞仍有好多人在流傳。