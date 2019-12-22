3分鐘學懂欖球小知識

很多人以為打欖球好粗魯，其實規矩多多並非任意碰撞，反而可以訓練球員的服從性與合作性。（方偉堅攝）

欖球在香港的普及程度雖比不上籃球和足球，但熱衷這項運動依然不乏其人。12月7日舉行的「港島及九龍區中學校際比賽—中銀香港七人欖球盃」與「新界區中學校際七人欖球比賽」就有多所學校派出隊伍參加，而入圍隊伍將於明年5月出戰「全港中學校際七人欖球賽」。對欖球零認識，現在就由欖球教練Ming為大家惡補這方面的基本知識。

小知識1：英式欖球、美式足球咪搞錯

欖球源自英國，美式足球則由欖球演變而來，同樣要求球員將欖球帶到得分區內，較高分數一方獲勝。然而欖球只可向後傳球，美式足球並沒有限制，在比賽過程中亦會有較激烈的碰撞，因此美式足球員必須戴上頭盔、膊頭墊等保護裝備，欖球員則毋須佩戴防具。

小知識2：學識計分制

持球者跑到對方球門線後方並以球觸地可得5分，得分後再由任何一位球員在觸地點與得分線的垂直線上射門一次，入球可再得2分。又或者把球踢入H架橫桿以上位置，可得3分。另外，對方犯規後的定點罰踢可直接射門，射入亦可得3分。

小知識3：欖球守則要遵守

欖球可分為傳統欖球（Tackle Rugby） 及非撞式欖球（Touch Rugby），前者容許防守一方以擒抱方式阻止持球球員進攻，但對攔截方式有嚴格限制，例如不准用膊頭直接撞向對手，規定碰撞位置要在膊頭以下，攔截時亦不能箍頸，而持球球員不能向前傳球，只能向側後方傳球。至於非撞式欖球玩法則斯文得多，適合女生及小朋友，規定球員之間不能以身體互相衝撞，防守球員亦不能抱人截球，僅能用手輕碰進攻球員並大叫「Touch」阻止對手進攻，同時需馬上退後5米，至於被觸摸的進攻球員則要從兩腿之間向後傳球予隊友。

小知識4：7人欖球更刺激

15人欖球屬於傳統的聯合會式欖球，雙方各派15名球員上場，包括8個前鋒和7個後衞。 至於7人欖球則規定各隊派7人落場。一場欖球比賽為時14分鐘，分上下半場，中場休息1分鐘 。由於7人欖球賽閃避動作較多節奏更明快，再加上入球率與得分較高，因此愈來愈受歡迎。

小知識5：唔止大隻佬玩得

欖球分前鋒與後衞位置，因此任何身形均適合接觸欖球運動，通常大隻會當前鋒，體形瘦削則靠速度傳球。球員位置如下：

Wing（翼鋒）：由跑最快球員擔任，接球後全速跑向達陣線達陣得分。

Prop（支柱）：鬥牛時擔當「勾球員」兩旁的支柱，負責用力推鬥牛。

Scrum-Half（傳接鋒）：鬥牛時負責入球。

Hooker（勾球員）：鬥牛時負責勾球。

Fly-Half（傳鋒）：負責領導後衞球員進攻。

Centre（中鋒）：負責接應傳鋒的球，然後帶球進攻或傳給翼鋒。