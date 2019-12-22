三界五行：王者之威　豈容小覷

獅子座的守護星球是太陽。太陽在星空地位超然，獅子在地球是萬獸之王，所以，獅子座被西方占星術視為最有正能量、最威嚴。中國古代天文學的軒轅十四，位於獅子座的心臟，而軒轅帝是中國文明始祖，軒轅十四是獅子座最光亮的主星，古時欽天監尊之為帝星，透過帝星，可推測帝王和社稷江山的命運，可想而知是多麼重要。

太陽進入黃道十二宮的獅子宮那個時段，正是一年之中，太陽最猛烈、溫度最高的日子，獅子座人的先天性格唯我獨尊，性格暴躁，驕傲自大，敢愛敢恨，和這個天象有密切關係。優點是講信用，威武，不輕言放棄，樂於助人。

明年，有兩次日蝕——雙子座日蝕、人馬座日蝕，第一次日蝕，對獅子座很有利，變得頭腦冷靜，靜能生慧，少了衝動，多了沉思，因此帶來不少新契機。第二次日蝕，對獅子座的正面影響比負面影響大，一來可以改善人際關係，尤其是異性緣，二來是鎖定的目標不會放棄，貫徹始終。

獅子座流星雨被譽為「流星雨之王」，2020年極盛將在11月17日出現，會增加桃花運。但獅子座12月的財運因水星逆行而出現波動，這非常值得關注，由於12月份是努力一年的收成期，是盈餘還是虧蝕，就看這段時間的舉措。

如何正確去應對，明天續講。

方向宇