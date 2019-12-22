美食婷：又到聖誕　有咩應節甜點？

聖誕節就快到，我美食婷除了期待與親朋好友交換禮物外，最開心就是見到各式各樣的佳節甜點，款款都色彩繽紛、造型吸睛，未吃已令人心情愉快。講起聖誕甜品，就想起最近去到尖沙咀一間型格酒店，歎其在聖誕節期間供應的下午茶，剛巧遇上主理下午茶甜點的法籍糕點總廚Baptiste Villefranque，難得有機會與來自甜品之都的Chef Villefranque閒談，自然要向他請教一下，西方傳統聖誕甜品的小知識。

聽Chef Villefranque講，聖誕甜點除大家常見的薑餅人及聖誕曲奇外，還有很多經典又有意思的款式，部分不但富有節日氣氛，同時亦有不同的由來及寓意，相當有意思。

林茨曲奇（Linzer Cookies）

源於奧地利，其實是演變自當地經典聖誕甜點紅莓果醬林茨塔。林茨塔在奧地利有近5百年歷史，是當地最傳統的聖誕應節食品之一。林茨曲奇可謂是迷你版，中間夾滿酸香的紅莓果醬，加上聖誕樹或星形的圖形設計，好吃又窩心。

國王派（Galette des Rois）

又名國王餅或國王蛋糕，是法國最具歷史的甜食，可追溯到古羅馬時代的農神節。傳統的國王派會在聖誕節期間出現在大小的糕餅店，派內藏有小瓷偶。聖誕當晚，誰吃到小瓷偶就能當一整天的國王，還有享受來年的好運。

乾果布甸（Christmas Pudding）

乾果布甸是英國人聖誕必備糕點，會在節日前後用來招呼親朋好友。材料包括乾果、果仁，以及不同分量的杏仁酒、冧酒及拔蘭地等。據說正宗的聖誕乾果布甸，必須有13種原材料，代表基督與十二門徒，曾是英國人聖誕盛宴中不可或的甜食。

聖誕麵包（Panettone）

被譽為意大利國寶級甜點的聖誕麵包，有說源於15世紀的米蘭，當時被稱之為Pane Di Tono，即是奢華蛋糕的意思，一般只會用來製成聖誕節期間宗教慶典需要的麵包。後及不但成為象徵意大利人過聖誕必吃的糕點，及後亦伸延至歐洲各地，成為應節食品。

德國聖誕蛋糕（Stollen）

Stollen最初名為Striezel，據說是模仿繈褓裏的耶蘇造型設計而成，因此，亦是德國人過聖誕必備的傳統甜點。麵糰會加入大量乾果、果仁、香料，吃起來是蛋糕、麵包及餅乾的混合體。

樹幹蛋糕（Bûche de Noël）

樹幹造型的糕點是法式傳統聖誕甜食。原來法國人相信粗狀的樹幹，有寓意來年豐收的好意頭。根據傳統，當地人會吃完聖誕大餐後，將樹幹蛋糕奉上，為大餐畫上圓滿句號。