啖啖肉火腿　配蜜糖芥末汁勁惹味

蜜汁烤火腿：啖啖肉的火退，配上濃郁的醬汁，再來一口焦糖化的菠蘿，濃而不膩。（盧展程攝）

香帶甜味的蜜汁火腿，單是放一隻在聖誕派對中，已夠眾多食肉獸分享，灣仔一間五級酒店咖啡室資深甲級廚師蔡錦彬師傅就教大家如何炮製。他說火腿本身鹹味相當重，故醃料要加入適量的黃糖來調節，烤焗時亦令表面變成金黃色，想更加入味，最好在表面刻上花紋，讓醃料味道滲入肉內。

師傅建議加入菠蘿片和火腿一齊入爐烤焗，肉質可吸收清新水果香，又可去除豬臊味。醬汁材料加入火腿烤焗後滲出來的肉汁精華煮製，濃郁又拼配，啖啖肉最配辛香醬汁，味道剛好。

烤火腿材料：

火腿 8至10公斤

菠蘿 3公斤

黃糖 500克

芥末 200毫升

鹽 1克

蜜糖芥末汁材料：

第戎芥末 1/3杯

蜜糖 1/3杯

橄欖油 1湯匙

迷迭香 2棵

黑椒 1茶匙

鹽 1茶匙

做法：

1.烤火腿材料內的火腿去皮，劃出交叉紋。

2.黃糖、芥末和鹽拌勻，抹在火腿上。

3.菠蘿切片，和火腿一起用錫紙包好，以攝氏160度焗2小時。除去錫紙後再焗1小時。

4.蜜糖芥末材料加烤火腿剩下的肉汁拌勻，以中火煮約半小時。

5.醬汁分量煮至收一半水成濃稠，隔渣，蘸火腿食用。