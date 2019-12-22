本日日本：東京汐留　寺田克也親畫「星戰」巨大街畫

今個星期，星球大戰系列最新電影《Star Wars: The Rise of Skywalker》終於上映，作為後傳3部曲最終作，說萬眾期待也絕不為過，日本為此更特別在12月20日至29日期間，在東京汐留日本電視台2樓的日本電視廳，舉行期間限定特展，當中最大焦點，是一幅巨大的繪卷「Skywalker Saga」，其尺碼竟有8米×1米大，它竟是日本著名美術家、漫畫家寺田克也真迹，由他親自到現場執筆！繪卷主題是以故事主線Skywalker家族三代人物，貫穿前傳、正傳、後傳合共9部曲故事，從小童時期的Anakin Skywalker，一直畫到他成長、入魔成為黑武士，再由Luke Skywalker承接，直到Anakin孫子Kylo Ren一代出場，長長繪卷亦用電腦上色，以白、藍、紅3色劃分出3代人物。最令人吃驚是如此大作品，寺田克也竟是在沒起稿下直接落筆完成，盡顯大師功架，Fans絕對要近距細看。

Star Wars: The Rise of Skywalker 特展-Skywalker Saga

日期：12月20日至12月29日

時間：11:00am~7:00pm

地點：汐留日本電視台2樓日本電視廳（東京都港區新橋一丁目6-1）

門票：免費