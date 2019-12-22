2020年星座運程（I）白羊、金牛、雙子

轉眼間，2019年快將成為過去式。無論過去過得怎樣，新一年總想過得更好，今次請來漂流塔羅的阿琳與大家分享新一年的星座運程，第一集會先講白羊座、金牛座、雙子座的運程。

白羊座（3/21-4/19）

事業拚搏期 學懂人情世故

整體幸運指數：4.5星（滿分為5星）

事業方面：

今年是事業拚搏期，所以遇到挫折千萬不要放棄。因為必然會有回報，今年亦有貴人的出現，率直的你要多多留意，需要學懂看人眉頭眼額，才能獲得貴人最大幫助

愛情方面：

其實較易有新機會，亦容易快速發展。不過已有伴侶的就要留意，可能因顧着事業而忽略伴侶。

心靈和健康方面：

白羊座會發覺自己「不白羊」（率直），希望有獨處的時候，獨處是一個反思自己的好機會，思考何謂大智慧、何謂成熟。

金牛座（4/20-5/20）

宜向外發展 學習好時機

整體幸運指數：3.5星（滿分為5星）

事業方面：

今年是向外拓展的好時機。無論是看看世界，在他方尋找商機也是適合的。看看同行業於其他國家的運作模式，甚至是發掘一些新行業新商機，對你長遠的事業有很大幫助。

愛情方面：

要留意較易把小問題放大，時而覺得雙方可以一直走到老，時而雙方不可在一起。切勿胡思亂想太多，切實解決問題更好。

心靈和健康方面：

金牛座經常為自己帶來很大壓力，要注意多加休息及釋放。另外亦要留意一下變化才是法則，不如隨遇而安。

雙子座（5/21-6/21）

獨立和圑體中取平衡 運勢中上

整體幸運指數：3.5星（滿分為5星）

事業方面：

今年的重點是如何在團體及個人方面取得平衡，明白很多雙子座事業上喜歡展現自己的能力，自己獨立的一面。但今年則相反，要學習和他人合作，接受他人的幫忙，才會令你得到莫大的益處。今年亦出現很多「急也急不來」的情況，如果勉強為開始而開始，進步而進步，最後亦會後悔。

愛情方面：

愛情運相當好，桃花朵朵開，任何地方也容易認識到好對象，並且留下好印象。不過這時也是雙子座的煩惱，因為雙子座很多時不知道，誰才是真正心靈契合和想發展的對象，這也是考慮雙子座真正了解自己的時機。

心靈和健康方面：

雙子座朋友是時候審視自己與身邊人的交情深度、點頭之交，其存在對你有否意義？人數會否太多？身體方面可訂下一些小目標，幫自己戒掉壞習慣。