順Phone快遞：iPhone八達通　明年先解封

八達通卡有限公司更新了聲明，iPhone八達通要到明年先有得玩！（設計圖片）

東網早於今年7月就披露八達通客戶將可在iPhone或Apple Watch上透過Apple Pay，使用八達通支付公共交通及零售交易，當時不少人聽到消息都萬分期待！然而事隔差不多半年，仍然只聞樓梯響，日前八達卡有限公司更悄悄為聲明加入更新，指有關服務將於2020年才推出，公司會於日後公布更多詳情，意味今年都唔會有iPhone八達通推出，叫人失望！

iPhone可植入IC卡並非新鮮事，很久以前日版iPhone 7便能植入Suica（西瓜卡)。由於八達通與Suica卡同樣使用FeliCa系統，所以要令港版iPhone用到八達通，理論上不存在技術問題。今次八達卡有限公司沒有解釋延期原因，更令人摸不着頭腦，果粉們惟有再耐心等吓啦！

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