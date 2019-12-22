掌握小秘技　輕鬆煮出7款美食

徒手搓出圓碌碌的肉丸並不容易，但有雪糕羹及雞蛋盒幫手就輕手焗到完美肉丸。（互聯網）

沒有精湛廚藝，想煮出墨西哥Taco、Gnocchi丸子粉、日式拉麵應該是不可能的任務吧？IG@foodyfixation卻一口氣示範了以上3款食物，還有圓碌碌肉丸、厚切三文治、 班尼迪蛋、榛子咖啡的做法，原來只要擅用小工具，簡簡單單一樣炮製到這些美食。

圓碌碌肉丸

做法：將豬肉、洋葱等材料搓勻後，用雪糕匙舀出球狀，然後放入紙製雞蛋盒內以攝氏200度烘焗20分鐘。

厚切三文治

做法：用牛油起鑊煎雞蛋，上面直接放兩片麵包，反轉後將雞蛋向後摺，最後把麵包合上。

簡易丸子粉

做法：調好丸子粉的麵糰後，在鑊的正中央貼上牙線，鎅開丸子煮5分鐘即可。

100分雞蛋

做法：煲滾水後坐熱湯勺，然後煮熟雞蛋，用來做班尼迪蛋尤其適合。

日式拉麵

做法：烚熟蔬菜，把即食麵放入咖啡壺並倒入蔬菜湯，煮熟麵條後再以蔬菜及雞蛋作配料。

墨西哥Taco

做法：調好Taco醬汁後，蘸滿湯勺底部然後炸熟，把餡料放入Taco內即可。

鮮榛子咖啡

做法：用攪拌機把榛子與咖啡豆拌勻，加熱水便是榛子咖啡。