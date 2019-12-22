Lambo V12 Vision GT　終極超現實

Lambo V12 Vision GT是為熱愛林寶堅尼的年輕車迷和遊戲玩家打造的終極虛擬車型。（互聯網）

Lamborghini早前發表了一款未來感超現實得嚟，又好鬼型的Gran Turismo Sport概念車—Lambo V12 Vision GT。

先講外形，最令人心心眼的莫過於車尾那對象戰機機翼般的Y型大尾翼及Y型頭尾燈，泥擋板更採用了與車身份開設計。六角形側窗設計靈感則來自1968年發布的林寶堅尼Marzal車型。

車廂採用單座位設計，駕駛者可以像噴射機飛行員一樣，從車輛前部進入駕駛艙。車上的主要駕駛控制裝置全設在U型賽車軚環上，而所有行車資訊則以虛擬投射方式呈現於駕駛者眼前。

虛擬版本車型將搭載與林寶堅尼Sián FKP 37相同的動力系統，實力超凡。此車將於2020年春季加入PS4平台遊戲《GT賽車》（Gran Turismo Sport），玩家可在賽車遊戲中體驗林寶堅尼全新概念車所強調的「駕駛樂趣」。

2】像戰機機翼般的Y型大尾翼配Y型尾燈，型到爆燈。（互聯網）

3】虛擬版本車型將搭載與林寶堅尼Sián FKP 37相同的動力系統，實力超凡。（互聯網）

4】泥擋板更採用了與車身份開設計，將設計與空氣動力學性能完美融合。（互聯網）

5】所有行車資訊以虛擬投射方式呈現於駕駛者眼前，配上多功能U型賽車軚環設計，極具未來感。（互聯網）