征選遊：台灣南投　原住民文化大觀

歷史從來都是寶貴，台灣原住民文化，台灣人更視之如文化珍寶。早在80年代，以原住民文化為主題的樂園「九族文化村」已在南投縣魚池鄉開幕，其九族名字，指的是當時9個被中華民國認定的台灣原住民族，區內其實有多達16個原住民族的文化特色介紹。經歷過90年代至今的擴建，如今九族文化村已包含歡樂世界、歐洲花園等部分，甚至有自己的九族覽車，不過原住民部落區仍是其重要核心。

我們從日月潭乘船，再轉乘日月潭覽車，經觀山樓入口進入九族文化村，從高至低游走過原住民部落區，從萬山神石、排灣族及琉璃珠工坊，一直走到魯凱族、卑南族、布農、鄒族及邵族等展示區，沿途都有各族的等身大人偶，配合不同部落房社場景，重現台灣原住民昔日的生活面貌，例如排灣族的傳統活動刺福球，他們都手拿長約30米的竹竿，爭先刺向由祭司拋向空中的福球；進到民房，你又可見到族中的加冕禮，甚至見識到有點嚇人的排灣族室內葬。你也可以從魯凱族的穀倉，看到原住民防鼠患的智慧，也會發現布農族頗可怕的「缺齒」習俗，想認識台灣歷史，就是從這裏開始。

九族文化村

地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

開放時間：9:30am~5:00pm（ 假日至5:30pm）

門票：成人NT$850（約HK$218）/學生NT$750（約HK$192）/兒童NT$650（約HK$167）/博幼NT$420（約HK$108）