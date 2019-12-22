細上代20%　真無線耳機媲美AirPods

真無線耳機競爭愈來愈激烈，特別是AirPods Pro推出後，同價位對手也不敢怠慢，紛紛推出新型號接招。Jabra便是其中之一，日前就發表第四代真無線耳機Jabra Elite 75t，比上代更細、更耐用、更舒適。

先睇外形，Jabra一向較為大隻，也「佬味」十足。Elite 75t一改設計，每邊耳機僅有21.9×19.4×16.2 mm大，比上代Elite 65t足足細了20%，戴上耳累贅感大幅下降 ; 加上符合人體工學的耳機形狀，長時間聽歌也未見耳痠，值得一讚！

Jabra耳機向來頗受搵食車司機歡迎，Elite 75更適合他們，皆因內建了4組麥克風及降風噪功能，雖然不是主動降噪，但隔音能力一點也不弱。在尖東海旁附近實測，戴上後基本上只聽到音樂，幾乎聽不到身邊人說話，隔音比得上不少ANC耳機！

音色又如何呢﹖這方面由耳機達人Cato評論︰「呢一代低音明顯進步好多，量感多了，而且收放都快，聽歌富有節奏感，貼近流行曲Tuning。這款耳機很多人與AirPods Pro比較，論隔音始終對手贏少少，不過我就鍾意呢對音色無咁機械感。」

Elite 75t備有7.5小時電池續航力，配合充電盒可用28小時。配合Jabra Sound+應用程式，用戶可自行選擇語音助手、自訂音樂均衡器、自設環境噪音收聽量、調整通話體驗及追蹤電池電量。耳機配有鈦黑色和米鉑色兩色供選擇。