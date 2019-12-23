【老友狗狗】學習嘴勁控制

小狗常有咬着玩的情況，很多狗家長都很心急想要杜絕。幼犬的上下顎其實還沒甚麼力，很少造成嚴重傷害，頂多只是咬破皮，雖然牠們的利齒劃在我們薄薄的皮膚上確實特別痛，但這不代表我們要馬上禁絕開口咬這個行為，家長該做的，反而是教牠們如何控制力度。

【教導小狗輕柔用嘴】

開口咬是正常、自然的犬隻行為，但我們有必要讓小狗早點意識到「大力咬會導致疼痛」這回事，牠愈多機會與不同的人或狗咬着玩，得到適當回饋的次數愈多，成長後便愈懂得輕柔用嘴。而如果年幼時沒機會實習，長大後便不懂得控制力度，反而更有可能造成嚴重傷害。

良好嘴勁控制（Bite Inhibition）不代表狗狗永遠不會空咬或咬人，那只是說，牠會有所控制，咬的時候，牙齒盡量不接觸到皮膚，清楚表達了意圖便停住，把傷害降到最低。我接觸過不少狗狗平日很乖，但沒有嘴勁控制。小時候玩耍沒有惡意，一旦長大後受驚或受傷而開口咬，便造成深入的穿刺血洞或撕裂傷口。成長後的嘴勁控制較難逆轉，行為矯正也會添加了潛在危險，而家長經歷過這樣的創傷以後，也會對狗狗產生戒心，較容易放棄狗狗。

【練習要注意4個R】

平常小狗會通過和同伴玩耍，去學習控制嘴勁。最理想的做法當然是領養一些自小社交良好的狗狗，或盡量讓幼犬多與其他友善的動物互動，而平時家長也要主動教導狗狗對待人類的嘴勁力度。這裏以4個「R」去概括練習重點。

Remove（去除）— 要是小狗把你咬痛了，立即平靜的說聲「哎喲」（注意別尖叫，那只會令狗狗更High），然後把身體部位移離牠的口，忽略牠2至5秒。要是牠此時仍然繼續開口咬去爭取注意，便乾脆離開那個範圍。直至牠冷靜下來，才再與牠互動。

Repeat（重複）— 狗狗極之講求慣性，所以必須重複每次咬痛都統一的「去除」，但該循序漸進，剛開始時只針對力度較大、令人痛楚的咬，接受一些相對細力的。要是一下子禁絕所有開口咬，只會令小狗沮喪而更顯激動。當小狗有所控制時，便可逐漸連那些輕柔含咬也「去除」，最後再戒掉所有嘴巴含咬我們身體的習慣。

Reinforce（加強）— 別忘記所有動物都喜歡獎勵！所以當狗狗表現得溫文自制時，我們應繼續與狗狗互動玩耍，作為獎賞；同時也要多加讚美，但語氣上開心得來不要過分熱情，以免狗狗反而變得興奮，嘴巴失控。

Redirect（轉移）— 我經常勸告幼犬家長要買多幾個玩具，去滿足狗狗玩耍撕咬的欲望。特別是如果你家小狗比較活潑、嘴勁仍然較強，你更加需要利用玩具去轉移狗狗含咬的目標。在玩耍途中，要是小狗不小心咬在你皮膚上時，便立即「去除」，讓小狗明白甚麼可以咬，甚麼不可以。

不少人被咬痛了會下意識地指住狗狗大聲罵「No」、不斷把牠撥開，或握着狗狗的嘴、用手指彈牠、整個拳頭塞進口腔，甚至將牠整個按壓在地上四腳朝天。記得，這些都是最、不、應、該、做的！這樣做只是讓小狗學會去害怕你、害怕你的手，製造一個更大的潛在行為問題，卻完全沒有教導牠任何嘴勁控制。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理