【特約報道】香港天氣濕度高，若床褥不保持乾爽衞生，便容易滋生細菌，危害人體健康。Spa Supreme 床褥加入防塵蟎技術，能減低塵蟎滋生，更健康耐用。相信揀選一張適合自己的床褥不但能有效提升睡眠質素，每晚更能安寢無憂、早上醒來精神爽利，做事也能事半功倍。

美國品牌 高性價比

憑藉對家居生活的執著，Spa Supreme貝絲 20多年來，一直都堅持研發優質寢具及健康產品，務求為大眾提供閒適自在的家居生活。Spa Supreme貝絲品牌源自美國，着重產品的功能及性價比，堅持不使用過多的包裝及廣告投資，將資源轉化於產品研發上，創造價值，致力提高產品的性價比，為顧客提供最佳的選擇。

【精選產品推介】

阿靈頓床褥

零售價：港幣4,380 (4”厚)、港幣4,880 (8”厚)

特價：港幣2,628起 (4.5”厚)、港幣2,928起 (7.5”厚)

舒適連鎖彈簧設計，優質彈性帶來強韌支撐。加入防塵蟎技術，減低塵蟎滋生、引發人體過敏的機會，保護你和你的家人身體健康。側面網布透氣通爽設計，讓身體在入睡時得到舒爽感覺及充足承托。

奧斯汀床褥

零售價：港幣4,780起 (7”厚)

特價：港幣2,868起 (7”厚)

舒適連鎖彈簧設計，優質彈性帶來強韌支撐。床褥雙面設計，底面不同軟硬度設計，一面帶軟，另一面中硬偏硬，可隨個人喜好選擇合適的硬度，提升睡眠質素，告別失眠！

網站：www.spasupreme.com.hk

查詢熱線： 2796 0918