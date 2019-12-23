東沖有料到：曼谷最啱過聖誕的地方

一年容易又聖誕，雖然泰國曼谷天氣熱辣辣，但當地的節日氣氛其實要比日本東京的來得濃厚。需知道無論是電視或電影，配樂有着不可缺少的重要性，同樣道理日，要有聖誕氣氛，就必需有聖誕歌。

東京的燈飾雖然美輪美奐，但毫無音樂效果可言。相反，曼谷無論是Central World或Siam Paragon等大型商場，甚至各間美式咖啡店，均充斥着聖誕音樂。不過要數最有氣氛的地方，應該是曼谷的Siam Kempinski酒店，除了必備的聖誕樹及燈飾，酒店更專程從芬蘭請來聖誕老人跟住客影相，就算並非住客，亦同樣可跟他合照留念。

而Lobby則提供免費任飲的聖誕果汁，味道跟聖誕酒Mulled Wine差不多，該酒是一種充滿肉桂香味的熱酒，而酒店的雖然是凍飲，但同樣有肉桂香味兼味道清甜，而且任飲唔嬲，雖然理論上只供住客享用，但相信就算並係住客飲用，也不會有人質疑你的。與此同時，酒店於周六及日正舉行一個All You Can Eat的聖誕下午茶，價錢約THB990，提供大量跟聖誕有關的糕點，味道有鹹有甜，全部都可任食唔嬲，加上現場還有豎琴及芭蕾舞表演，真的可以令佳節氣氛更錦上添花。

胡慧沖