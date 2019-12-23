網購派對戰衣　買得輕鬆又省時

聖誕節與新年已經殺到埋身，面對一連串節日派對，女士們如還未有頭緒穿甚麼，又苦無時間四出搜購，可以點算？其實網購就最快捷方便不過，名牌減價網店THE OUTNET特別推出「假日商店」，搜羅了一系列派對服飾，大家可以舒舒服服在家中慢慢Shop，加上折扣超吸引，自然買得特別盡興。

以售賣名牌「過季」服飾為主打的THE OUTNET，一直深受時裝迷喜愛，因為是掃平靚正貨品的好地方，大家別以為「過季」就會好Out，因為大部分貨品都只是一兩季前的出品，唯一要注意的是每款貨量不多，所以當找到合心水的款式及尺碼就要快手搶購，以免落空。而今次網店推出的派對系列集合了4個大熱流行元素，分別是金屬色、絲絨、珠片和連身褲，女士們可以輕易找到心儀款式，打造最時尚耀眼的派對造型。

【亮眼金屬色】

未來感十足的金屬色在今個秋冬風頭正勁，當中尤其以金、銀色最為流行，作為派對服不但吸睛度十足，而且相當有節日氣氛，絕對是時髦精的首選。

【貴氣絲絨】

每到冬季，絲絨例必紅遍時尚界，鍾情華麗優雅造型的女士，選擇奢華復古的絲絨面料最適合不過，光亮柔滑的質感從來都是晚裝或禮服的主要布料，一穿上就能散發高級又華麗的氣質。

【閃亮珠片】

閃閃發亮的珠片向來是派對戰衣的熱門元素，一穿上即令你艷光四射，成為全場焦點。很多人會覺得珠片衫太過浮誇，女生可以選擇珠片較少或顏色較深沉的款式入手，又或搭配黑色衫不但有中和的作用，亦很時尚。

【型格連身褲】

連身裙向來是派對服熱選，但隨着連身褲在時尚界愈來愈流行，型格女生都開始選擇時髦的連身褲，而作為派對服式，設計上也同樣加入珠片、閃石和金屬色等元素，比起穿裙不但更有型格，也可以讓你玩得更盡興。