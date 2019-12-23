三界五行：戒驕戒躁　大有作為

2020年，獅子座的人大有作為，要做「醒獅」！

1月，你的運氣本來很好，只是過分意氣風發，喜歡把自己主觀意願強加在別人身上，而且常常自己稱讚自己，惟有克服自大心態，人際關係改善，你才可以幸福滿滿。2月、3月運氣更加好，可樂觀為全年大計作較進取的安排。

4月，健康欠佳，煙酒、辛辣，少沾為妙，清淡飲食、適當運動、改善睡眠，是最佳防病的方法。

5月及6月，你並沒有隨天氣升溫而頭腦發熱，反而冷靜去待人處事，少了霸氣，更受同事歡迎，團隊衷誠合作，很多困難都迎刃而解，不貪功，樂於分享成果，為接下來幾個月攀登事業高峰，儲備動力。

7、8、9這三個月，事業和財運都相當好，把握機遇，勇往直前！

10月及11月，桃花很旺，如果已有好對象，結婚是最正確決定。未有戀愛對象，多花時間和金錢去打扮，主動約會你心儀的人。

12月，水星逆行令你容易被假象迷惑，心存僥倖，對投機博彩頗有興趣，最要小心的是，這個月的財運並不太差，如果盲目追求橫財，很可能初時會贏，誘你沉迷，先贏後輸，最終血本無歸。不要借錢給朋友，除非你不計較對方不還錢，否則，小心連錢帶朋友都失去。消費意欲很強，錢花在自己和家人身上，永遠不會吃虧。

方向宇