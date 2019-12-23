征選遊：德島三好市　船遊大步危「V」峽

德島多大山大水，大步危更是馳名天險，峽谷如刀削，岩石其實早於一至兩億年前已在海底形成，當中含礫質片岩，當地山脈被橫貫愛媛、高知、德島3縣的吉野川上游支流「祖谷溪」水流沖蝕切割成「V」字形，形成一段長約8公里的溪谷，由於行走岩石步步驚心，故此得「步危」之命，水流湍急一段稱小步危，水流平緩一段稱大步危。另有說法，大步危原發音Hoke，其實是來自斷崖古語Hoki，姑勿論如何，2014年大步危已被指定為天然紀念物，次年更被指定為國家指定名勝，名氣更為響亮。

來到道之駅大步危站，便有大步危峽觀光遊覽船可乘搭，此船航已有百多年歷史，除非遇上大風大雨或水位太高狀況，否則一年四季皆開放，大步危在春天時有櫻花和杜鵑，夏天則滿山翠綠及有香魚，而我來時正值紅葉秋季，為灰白岩石更添色彩。經驗船家把小船駛過平靜如鏡的河面，跟大理石雕刻一樣的岩石擦身而過，河水清澈碧綠，有岩石更像頭「獅子」而被稱作獅子岩。古時盛傳大步危鬼怪多，真相原來是大人怕小孩走近崖邊玩的吹作，大步危可沒想像中「危」呢。

大步危峽觀光遊覽船

地址︰德島縣三好市山城町西宇1520

營業時間︰9:00am~5:00pm （船程約須30分鐘）

收費︰成人￥1,200（約HK$85）；小童￥600（約HK$43）

網址︰www.mannaka.co.jp