【特約報道】天氣寒冷，不少女生無論穿上多厚的大褸、貼上幾多個暖包，依然冷得震騰騰，很大原因是腳冷。

「寒從腳底生」，小腿是人類的第二顆心臟，下半身血流佔人體70%，血流到小腿，經肌肉收縮，再將血液回到上半身。若雙腳寒涼，血液循環差，身體自然冷下來，繼而形成虛胖。古籍《黃帝內經》：「人之衰老始於足，足血盈則身心健」，中醫學主張「頭寒腳熱」有益健康，要身體健康、全身和暖，先要從暖腳做起。

我在韓國的「保溫瘦身法」是：先塗會發熱的AK安康燒脂塑身霜，再穿上默默瘦發熱衣物系列，既防寒保暖又可瘦身，而且質料透氣、彈性特強，不影響身體活動；雙腳則穿上羊毛襪和厚底鞋，保暖雙腳。入睡前，會用37至42℃熱粗鹽水泡足浴15分鐘，有助去除體寒，並將體內廢物透過擴張的毛孔排出。

我在香港時，會到公司做獨家仿刮痧養生療程如「韓式養生」，是我跟很多國內知名中醫師和推拿師學習，回來後再跟顧問和醫師研發出來；再由完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程 的資深按摩師，及考獲希臘自然療法機構「專業經絡推拿按摩師」資格的按摩師進行。雙腳分佈著很多臟腑的反射區，中醫認為，連接人體臟腑的12條經脈中，有6條與雙腳相關，當中負責排毒和新陳代謝的肝膽經，也是循經雙腳內外側。「韓式養生」模擬中醫推拿十法中的「敲打」，能疏通氣血、打通經脈、暢通淋巴，達到活血化瘀、排水祛腫的效果。很多客人上身纖瘦下身肥、手腳長期冰凍，透過做這類仿刮痧養生療程，無論身形或體質也得以改善。

過年寒流到，足暖身自安，經常手腳冰凍的女生，要好好養生。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。