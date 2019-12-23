靈感煮意︰【無麩質走油】抹茶布朗尼配抹茶醬

又到聖誕節啦！算一算，這將會是《靈感煮意》的第五個聖誕，猶記得2015年的聖誕節我緊張得不得了，不停煩惱要寫甚麼出眾的食譜去哄讀者開心呢？五年過去，經歷多了，但心態仍未變，不過在成長之路裏，我已經明白到寫食譜其實不用花巧，最重要是簡單之中不平凡、好吃之中可減卡。今集的「抹茶布朗尼配抹茶醬」食譜，樣子雖然不精緻，但用料卻非一般，既是無麵粉亦沒有油，然而口感和味道依舊十分好。預祝各位有一個平安快樂的聖誕，立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

材料（6寸）

抹茶醬

全脂牛奶 30克

抹茶粉 5克

自選糖 20~25克

粟粉 6克

全脂牛奶 40克

布朗尼

富士蘋果 1~2個（需要150克渣、170克汁）

自選糖 40克

雞蛋 75克

抹茶粉 12克

糙米粉 75克

發粉 1茶匙

梳打粉 1/4茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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