挨年近晚　裝Cam保平安

長輩一向都會叮囑大家挨年近晚要小心門窗，提防賊仔光顧！但依家科技先進，當然可以靠科技產品幫一把。原屬品牌Netgear的系列，其後獨立成為品牌的Arlo，旗下大部分監控鏡頭都採用無線設計，當中最新款就係Pro 3。Pro 3鏡頭可拍攝解像度2,560×1,440的影片，並且支援160度對角視野；最重要是支援加入彩色夜視功能，透過啟動機面上方的LED聚光燈，完全冇光的環境亦可以拍攝出彩色畫面，比傳統黑白夜視畫面清晰得多。另一大賣點係全無線設計，毋須連接電線及Lan線，並用上防風雨外殼，配合可調校角度的磁力貼或螺絲釘底座，擺放於室內、戶外都冇問題。電池則採用可拆式，官方指電量足以使用3至6個月，透過磁力USB充電線即可為Pro 3充電。

監控功能方面，Pro 3支援130度橫向動態偵測，當檢測到移動及聲響時，警報器隨即啟動，神偷都肯定嚇到掉頭走！用家除了可以將監控影片透過SmartHub儲存至USB儲存裝置，亦可付費選用Arlo Smart服務，將影片儲存在雲端系統上，並查看30日內的錄影片段。現場實試，於《Arlo》手機App可以查時查看各個鏡頭的畫面，影像延時僅1至2秒，而2K解像度的畫面亦非常清晰。