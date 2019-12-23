【坐月湯水】補氣高麗參枸杞子淮山烏雞湯

高麗參枸杞子淮山烏雞湯具補氣、補脾等功效，適合產後婦女飲用。（圖片來源：《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》）

高麗參性甘微溫，大補元氣、補脾益肺、寧神益智；當中的人參皂苷及人參多醣，具有調整免疫功能、抗腫瘤、抗潰瘍、抗氧化、降血糖、調血壓、護肝補肝、提高記憶及學習能力，並改善疲倦感、失眠及性功能等。產後第7周及後，便可考慮飲用高麗參參枸杞子淮山烏雞湯。

【高麗參參枸杞子淮山烏雞湯】

適用︰產後第7周及以後

功效：補氣、補脾、寧神、護肝

熱量︰350大卡

材料︰

烏雞 半隻

高麗參 3克

杞子 15克

淮山 10克

陳皮 適量

步驟︰

1.高麗參、杞子、淮山洗淨備用；陳皮用清水浸軟，去瓤洗淨。

2.烏雞去頭、去皮及去內臟，洗淨後用3片薑片汆水，斬件備用。

3.煲中加入約8碗清水，放入全部材料（杞子除外），以大火煮滾後，改小火煮2小時。

4.最後放入杞子煮10分鐘即成，需要時可適量放鹽調味。

注意：感冒未清者不宜服用。

Profile

佘曉怡註冊中醫師

香港大學中醫學碩士、香港中文大學專業進修學院中醫課程兼職導師、國際中醫藥膳自療學會暨藥膳學院院長等，致力推廣中醫藥膳，提倡醫食同源、食其時、百骸理的飲食文化，以求體會養生及治未病的內經精神。最新著作有《中醫寫給新手媽媽的坐月天書》。