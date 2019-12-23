2020年星座運程（II）巨蟹、獅子、處女

相信大家都好關心自己新一年的星座運程，繼上集的白羊座、金牛座和雙子座後，今次漂流塔羅的阿琳再與大家分享巨蟹座、獅子座、處女座的運程。

巨蟹座（6/22-7/22）

多認識自己 尊重他人意願

整體幸運指數：3（滿分為5星）

事業方面：

今年很適合多些了解自己，事業上應發掘自己有哪方面的才能，可能你會無信心。但不用怕，因為強迫自己做不喜歡/不擅長的事，令你感到不舒服，長遠為你帶來壓力。亦是創業的好日子，但財務上要親力親為，預留一些靈活性，留意實際環境和預期的落差。

愛情方面：

請你記住如果對方不以你的方式愛你，不代表他不愛你，如果因此而大發脾氣，就會傷害彼此的感情。另外單身的朋友，不要因家庭、朋友的壓力，而令你為拍拖而拍拖，通常都會後悔。

心靈和健康方面：

其實巨蟹座裏面有很多情緒需要處理，今年學習冥想、學習深呼吸都有幫助。

獅子座（7/23-8/22）

從樽頸中認清自己心中所想

整體幸運指數：3星（滿分為5星）

事業方面：

今年很容易遇到樽頸，事業上遇到樽頸其實不用太擔心，獅子座希望自己天天有進步，希望見到成果。但這時不要着急，不妨增值自己，學習自己真正感興趣的東西，既可提升技能，又可分散自己的注意力。

愛情方面：

一些很快就開始的戀情，於今年易有考驗，注意一下究竟心靈上是否仍想跟對方在一起。不過只要坦誠溝通，並願意接受對方的全部，亦有望安然度過。另外獅子座亦很容易出現新對象，不過除了熱情和甜蜜外，亦不妨思考一下你是否希望跟他長遠生活下去，停一停，諗一諗，可為你們帶來長遠較美滿的結果。

心靈和健康方面：

適合學習放下面子，與信任的人傾訴，你需要的是心靈樹洞，可減少為減壓而酗酒、抽煙等情況。

處女座（8/23-9/22）

感情更進一步 計劃趕不上變化

整體幸運指數：4星（滿分為5星）

事業方面：

處女座經歷的變化比較大，事業上可能遇到很多事情又多又快，未完全準備好就要推出或實行。這個時候不要懷疑自己能力，關鍵並不在你身上，反而是一個學習隨機應變的好時機。

愛情方面：

有機會更進一步，可能有結婚，或家中增添新成員的機會。這時不要只着重付出，對方更期待你的坦承溝通，一起迎接新生活。

心靈和健康方面：

學習在不完美中找到美好，就是你今年的功課。放下更多壓力，生活自然更美好。