單身過聖誕救星　應節串流電影推介

單身人士過甚麼節日最辛苦？聖誕節肯定榜上有名，見街上的情侶成雙成對地睇燈飾食聖誕大餐，想起自己還是孤身一人，心中孤獨感真是難以形容，就等小記推介一些應節聖誕電影給各位單身人士吧，以前於佳節在家睇戲，一般人都會去HMV買套電影DVD，但當影碟已日漸息微的今天，透過Netflix或Apple TV之類的串流平台下載才是最佳選擇，就等小記推介幾套應節聖誕電影給大家吧。

【Netflix陣營】

《聖誕王子：皇家 BB》

Netflix原創電影《聖誕王子：皇家 BB》剛於12月5日上線，是聖誕王子系列的最新作，描述一位皇室寶寶在聖誕節誕生於愛多維亞，安柏皇后在照顧家人及王國之間，怎樣取得平衡呢?新作貫徹了系列一向的輕鬆搞笑風格，而且進一步拓展世界觀，結局也相當溫馨感人。

《聖誕衝衝衝》

又是一套針對聖誕而推出的電影，故事描述廣受歡迎的紐約電台DJ Rush Williams，在妻子去世後，加倍寵愛他四個孩子，但他們的生活已不再富裕，就在聖誕佳節前夕，孩子們卻提出要貴價的聖誕禮物，身為爸爸的Rush Williams只好縮衣節食，最後一家人體悟真正的喜悅無關乎擁有多少，而是源自於陪伴在我們身旁的人們。

《雪中愛上你》

校園青春電影一向有市場，這套《雪中愛上你》就很適合聖誕節睇，描述小鎮在聖誕夜被暴風雪席捲，而戲中多位高三生的友誼、感情生活和未來，都被這風雪影響。雖是低成本青春電影，但陣容也不弱，當中以《Spider-man》中飾演蜘蛛俠好友的肥仔Jacob Batalon最為人熟識。

【Apple TV陣營】

《聖誕怪怪傑》

主角格林傑是個獨來獨往的怪人，他受不了聖誕期間的節日氣氛，決心要反轉這個大日子。他扮成聖誕老人，四處偷走聖誕裝飾與禮物，本來一切順利，直至遇到一個一直很想見到聖誕老人的小女孩，格林傑冰冷的心，漸漸被這小女孩融化。電影改編自蘇斯博士於1957年撰寫的兒童讀物《How The Grinch Stole Christmas》，而格林傑亦是美國最著名的聖誕角色之一。

《今個聖誕無銀用》

如果你喜歡《醉爆伴郎團》之類的胡鬧搞笑片，《今個聖誕無銀用》都應該是你杯茶，故事描述Jason Kent飾演的Josh在公司任職技術長，面對公司即將倒閉的難關，他決定與同事們舉辦一場聖誕辦公室派對，想盡辦法保住大家飯碗，過程中搞出一連串的笑料。男主角Jason Kent不算出名，但演出自然，搞笑節奏亦掌握得很好，可能沒有《醉爆伴郎團》那麼三級爆笑，但笑中卻滲入一絲絲溫情。

《聖誕狂歡夜》

此片雖是低成本喜劇片，但卻請了不少名演員演出，三主角之一的Ethan Miller曾在《蝙蝠俠 夜神起義》中飾演羅賓，Anthony Mackie更是復仇者聯盟中的飛隼、而Seth Rogen亦在《真人版獅子王》中聲演彭彭一角。故事描述三位死黨每年都在聖誕節前一夜相聚，但今年卻因多事發生，而令這個約會可能不再，於是他們決定舉辦一個馬拉松式的聖誕派對，三人的友誼會否有改變。