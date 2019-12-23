由綠色鐵皮建成的元朗時光隧道， 兩面的出口因光差而變成白色，令人有一種能穿越時空的錯覺。（張群生攝）

元朗三大打卡點 等你來探索

去不同的地方旅行的時侯我們都會去尋找當地的打卡點來作為旅途的回憶，但是我們往往忽略了去尋找自己出生地的景色。仔細一想，美景不一定要去遠處才能擁有，可能就在眼前而我們卻不自知。元朗在身為國際大都會的一份子，它可能稍稍的收起來了自己的鋒芒，但留下了更多來自大自然的寶物，就讓我們一起去探索這個更原始的世界吧！

元朗時光隧道，因鄭秀文的MV「八公里」而聞名，又名NS220行人隧道，是大旗嶺村居民來回元朗市中心的重要道路。 雖然入口平平無奇，但走進由綠色鐵皮建成的它時，兩面的出口因光差而變成白色，令人有一種能穿越時空的錯覺，非常適合呃Like 打卡呀。

元朗公園的百鳥塔是其中最高、最具標誌性的建築物，充滿古代建築風格的它外觀亦是相當的有拍攝意義。觀景塔的最低層闢作為首個開放式的百鳥苑，底層面積有85平方米的開放式鳥舍，並布滿了多個品種的樹木、灌木、盆栽植物，以模擬叢林的環境，使雀鳥有如置身大自然之中。登上最高點能觀看整個元朗的景色，從樓梯的最高點拍下去，一個又一個的圈組成了美麗的畫面。是一個既能拍又能接觸小動物的好地方。

元朗康樂文化大樓，其獨特的外形令其成為了新一個打卡的好地方。大樓以橢圓形的螺殼為設計理念。樓高四層，圓形不規則的重疊構成了另類的美感。地下至一樓是公共圖書館，三、四樓是室內體育館，在裏面留上一天絕對不是問題。

逛完三個打卡點之後就要找吃的了，這次跟大家來到又新街。一到晚上，就會非常熱鬧。這裏有很大的水果檔，小吃店、燒味店、粉麵店和手信店更是不在話下，總有一種適合你。探尋香港之美，由元朗開始。