【深夜字聊】男友愛睇波　女友一樣冧

真男人，梗係都鍾意波，只係呢次所講嘅波，其實係指足球，皆因坊間有唔少調查指，鍾意睇波嘅男士喺大賽進行期間，一係提唔係起性趣，一係表現會求其的。不過，呢位女網民又唔係咁睇。佢話：「公司嗰班阿姐（即係高我一級或以上嘅女人），個個都話鍾意睇波嘅男人唔要得。有阿姐話佢老公每次睇波都匿喺書房或去朋友度，懶理佢一個人瞓。另一阿姐就話佢老公一日同佢講唔超過二十句話，但同佢舅仔講起波就講成幾粒鐘。不過我男友又唔係咁喎，每晚睇波時佢都超興奮，贏波必然同我親熱，輸波仲會做多場，有時我會趁佢睇波時挑逗吓佢，而佢一到中場休息就忍唔住同我乜乜乜。有次我仲着波件特製波衫同佢一齊睇，佢望住我被剪到細一細嘅波衫，差啲連波都唔睇就想即刻開我波。其實我覺得鍾意睇波嘅男人幾好吖，只要唔賭嘅話，都係一種健康嘅娛樂嚟，總好過佢日日睇AV同飲酒啦！」

網友神回應：

阿Jane：十五年前，我覺得當年仲係男友嘅波迷老公好有安全感；今日，個衰佬每次開波就乜都唔理，碗又唔洗地又唔拖，阿女喊都唔睬，你話我係咪應該嬲到熄佢掣先！

Gina：小妹妹，我估你應該同男友仲係熱戀期，你至會覺得係生活情趣。如果你好似我隻佬咁，用邊個國家拎世盃冠軍嚟記住個仔嘅生日，歐聯邊隊奪冠嚟記住幾時同你去旅行，你就會變得好冇癮喇。

鵰嬋：睇波又真係唔好賭波，就算賭嗰十幾廿蚊都唔好。我前男友就係不知不覺咁賭大咗，最後孭住成疊數走埋佬，好彩我走得快咋。

波兒：又唔好咁一面倒話鍾意睇波嘅男人唔好，我鍾意睇波嘅老公不知幾體貼，佢只有等我哋都瞓晒覺，先一個人出廳睇錄播，有時我都會同佢一齊睇等佢開心吓。