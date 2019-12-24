香港估估吓：全港最大的空中花園！

帶着小孩的話，平安夜都係唔好周圍去，但「平安日」就可以出去玩一下，這個全港最大的空中花園有兩片大草地，去野餐一流呀！〈設計圖片〉

眨一眨眼，今天就是平安夜，家有小孩的早早已經放假了，小孩都是精力旺盛，如果不早早為他們想好節目，困獸鬥在家，身為家長的特別是媽媽就會身心俱疲，這樣吧，天色或許不是最好，但可以約同志同道合的朋友仔一起去野餐，媽媽們可以在舒服的環境下分享媽媽經，小孩又可以在草地上跑呀跑，哪裏有這樣的好地方？介紹下，正是啟德郵輪碼頭公園。

位於舊啟德機場跑道的啟德郵輪碼頭，實際有兩個公園，分別是位於

地面的啟德跑道公園，以及置於頂層、亦是全港最大的空中花園：啟德郵輪碼頭公園，公園佔地達2萬3,000平方米尺，真係睇數字都知道好大好大，因此設施多多，公園由「山、城、水」三部分組成，包括植物花園、園景花園、戲水廣場等，還有多個觀景平台，縱觀兩個公園都各有草地，可是，如果天青氣朗，啟德郵輪碼頭公園就可以飽覽香港島及九龍半島美景；試想像，一片草地再加超級無敵大海景，這不是豪宅的宣傳用語，而是啟德郵輪碼頭公園的真實形容，所以親子界早就把它列為其中一個最值得去野餐的地方。

不要等了，現在就帶孩子去公園玩一下，累了便回家，晚上一家人齊齊整整，開懷聚首，盡享平平安安的夜晚。

地址：九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層平台

交通：

九巴路線 5R

城巴路線 22

專線小巴 : 86（往返啟德郵輪碼頭及九龍灣德福花園）