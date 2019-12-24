ZWILLING® Master智能即熱水機　溫度隨心選　時刻暖生活

【營業資訊】現代家電愈出愈體貼，德國孖人牌最近便推出了自家首部家庭電器「ZWILLING® Master 智能即熱水機」，除了外形充滿時代感，可以輕鬆配襯家居外，操作亦很簡易，溫度更可以隨心選擇，時刻溫暖你生活。

生命之源 補充所需水分

水是生命之源，人體內有一套完整的儲水系統，這個系統儲備的水約佔人體體重的70% 左右。清晨起床是新一天身體補充水分的關鍵時刻，此時喝250 毫升的水為最。

「ZWILLING® Master 智能即熱水機」可以隨時隨地提供溫度適合的淨水，除了功能超卓之外，外形更令人一見傾心。灰白色簡約設計，備有輕觸式面板，尺寸大小適中，適合香港普遍家庭。其中有兩個最強功能，最貼心是將常溫水放入水箱內，只需9 秒即可加熱至100℃，而且熱水功能並不是儲水式，不用擔心反覆沸騰，影響水質。另一個強項是清潔提示，簡單步驟即可清除水垢，令人用得安心又放心。

英國極速加熱系統 12 種水溫選擇

飲用水的溫度與健康息息相關，專業醫生建議，最好飲用溫水，最佳的水溫為18℃ ~50℃，因為過燙的熱水會損害牙齒的琺瑯質，還會強烈地刺激咽喉、消化道和胃黏膜。智能即熱水機使用英國Strix 極速加熱系統，3 秒出水，9 秒沸騰，一按加熱，即熱即飲。水機提供12 種水溫選擇，包括5 種預設水溫及7 段自選溫度40℃ ~100℃（每段選擇為10℃）。須知每種飲品，例如咖啡、綠茶、熱朱古力，甚至奶粉等都需要用不同溫度的水去沖調，才可以沖出最佳口感，現在一部水機便可以迎合不同需要及口味，如此方便划算，試問怎能不愛上！

產品規格

‧ 額定電壓220-240V~, 50/60Hz

‧ 安全認證CB, EMF

‧ 額定功率2200W

‧ 容量2.0L

最強機能一覽：

‧ 溫度隨心選，12 種溫度選擇

‧ 5 種預設水溫，咖啡97 ℃ / 綠茶85 ℃ / 朱古力68℃ / 奶粉39℃ / 室溫

‧ 7 段自選水溫，100℃ / 90℃ / 80℃ / 70℃ / 60℃ /50℃ / 40℃

‧ 英國Strix 極速加熱系統，3 秒出水，9 秒沸騰，一按加熱，即熱即飲，不反覆沸騰

‧ 2 公升水箱，毋須駁喉，加入任何飲用清水即可：蒸餾水 / 礦泉水 / 白開水 / 純淨水

‧ 4 種出水選擇，100ml / 200ml / 300ml / 連續出水

‧ 設安全鎖、清潔提示、水箱缺水提示，使用安心

‧ 智能省電、休眠模式，無操作1 分鐘後自動進入省電模式；省電模式下5 分鐘無操作，自動進入休眠模式

‧ 可拆卸滴水盤，不同高度水杯適用

‧ 機頂矽膠杯墊，方便存放水杯

第54 屆工展會

日期： 即日起至2019 年12 月31 日

地點： 銅鑼灣維多利亞公園

攤位： 德國孖人牌展銷攤位6A 78-83