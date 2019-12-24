聖誕節　到澳門教堂「朝聖」

踏入12月，無論教徒抑或非教徒都會齊聲讚美上主，事關迎來兩天的聖誕假期。想在這個大日子領略宗教的莊嚴神聖，一海之隔的澳門會是個難得的好去處，這裏除了讓你見識到多幢世遺級的宏偉教堂外，聖誕前夕及聖誕節都會舉行彌撒活動，令大家感到莊嚴的氣氛。今天便為大家介紹澳門幾座著名教堂！

主教座堂

澳門有「東方梵蒂岡」這個匿稱，彈丸之地卻有多間教堂，而且當中不少更被列為世界遺產。要數當中的代表，則肯定係位於大堂前地的主教座堂，約於1622年以三合土興建，曾因1836年及1874年兩度因颱風吹襲而嚴重受損，故先後經歷了兩度重建，現時眼前所見的是1937年改建後的模樣，建築採用了「新古典主義」的風格來設計，其雙鐘樓的外觀特徵更流露着歐洲大教堂的風範。

主教座堂

地點：主教座堂前地

聖誕前夕子夜彌撒：9:00pm（粵語）

聖誕節彌撒：7:45am、9:15am（粵語）、5:00pm、6:30pm（英語）

望德聖母堂

澳門是天主教在遠東成立的第一個教區，並且在1569年建立起第一間華人堂—─望德聖母堂（又名聖拉匝祿堂），由於教堂為當時澳門教區的第一主教座堂，因此每當有新任主教就職，都必須先到此領取法杖以行使權責。故此望德堂在澳門天主教中可謂有崇高地位。

望德聖母堂

地址：聖母堂前地

聖誕前夕子夜彌撒：12:00mn（粵語）

聖誕節彌撒：7:30am、9:30am（粵語）、11:00am（英語）

聖安多尼教堂

要數澳門年資夠長又夠特別的教堂，位於白鴿巢前地南面、被封為澳門三大古教堂之一的聖安多尼教堂肯定係代表。創建於1558年至1560年間，為當時澳門耶穌會的根據地，最初為茅草蓋的簡陋小教堂，估計直到1638年才出現現在的石造模樣。教堂本身有兩大特色，其一是據講教堂供奉的聖人聖安多尼（Saint Anthony）乃有名的「婚姻主保」，所以這裏一直以來都是人氣的婚禮場地，以往葡人婚禮多在此舉行，故得到了「花王堂」的別號。另外，1874年9月22日這所教堂因發生大火而受損，以後每年的這一天，就被澳門人稱為「天災節」，市民會扛着聖安多尼像上街遊行，以示紀念。

聖安多尼教堂

地址：澳門花王堂前地

聖誕前夕子夜彌撒：10:00pm（粵語）

聖誕節彌撒：7:00am、9:00am（粵語）、4:30pm（英語）

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