焦糖吉士布甸　聖誕Party大熱甜品

只要輕輕將焦糖布甸從杯子裏倒出來，就會見到頂層有薄薄的焦糖，換上聖誕造型的模具更有氣氛。（互聯網）

又到聖誕，又到聖誕，聖誕節很多學校和公司都會舉辦聖誕聯歡會。今時今日很多人都會貪方便叫外賣，但自製小食與大夥兒分享才夠心思。嫌薯仔沙律、菠蘿腸仔、啫喱糖欠新意，韓國YouTube的Hanse就分享了焦糖吉士布甸的食譜，跟足每個步驟就不用擔心失手，倒入聖誕造型的模具更添節日氣氛。

材料：

牛奶 500克

忌廉 100克

魚膠 10克

雲呢拿精 8毫升

蛋黃 6隻

沙糖 50克

焦糖：

沙糖 150克

清水 90克

做法：

1. 用中火將沙糖與清水煮成焦糖。

2. 倒入杯底待其凝固。

3. 煮勻牛奶、忌廉及雲呢拿精，熄火降溫。

4. 用凍水浸軟魚膠。

5. 打勻蛋黃，與沙糖攪拌。

6. 加入忌廉牛奶，與蛋黃拌勻。

7. 搾乾魚膠水分，與蛋黃牛奶混合。

8. 過篩後倒在焦糖上，冷藏3小時即可。