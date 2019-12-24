三界五行：發揚優點　克服缺點

處女座的守護星球是水星，雙子座的守護星球也是水星，水星充滿智慧與理解，再加上兩者都是變動星座，所以，這兩個星座的人，學習能力、語言表達能力、思考方式，都比常人略勝一籌。但是，上天很公平，每個星座都有與眾不同的優點，也各自有獨特的缺點，占星術其中一個重大責任，就是教人發揮優點，克服缺點。

由於處女座是土象星座，雙子座是水象星座，兩者價值觀不同，處女座重視物質生活，較為現實，雙子座重視精神生活，較為灑脫。可以這樣形容：處女座是濕潤的泥土，穩重、執着、糾纏、往壞處着想，這就需要耕耘（努力學習）與播種（投入工作、不怕付出）才有成果；雙子座是不羈的清風，自由、外向、分享、往好處着想。

這兩個星座的人，口才雖然都很好，但雙子座樂於讚美，處女座喜歡挑剔，前者容易與人結緣，後者容易與人結怨。處女座如果克服上述缺點，成就不會比雙子座小。

在新的一年，處女座的人得益於水星逆行，有利發揚優點，克服缺點，只要願意易位思考，多為別人着想，顧及別人的感受，樂於分享，一旦為大眾接受，就不愁沒有施展才華的機會。不過，日蝕與月蝕帶來的負面影響，仍有待這個星座的人去面對。（待續）

方向宇