今晚食乜：自製茄醬　快煮意粉

2019年12月24日 15:00
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    自製茄醬　快煮意粉
    今日係平安夜，無論你係同成班朋友開大食會定係自己一個人開餐，以下呢個自製番茄醬都可以烹調出美食嘅意粉，眾樂樂又好、獨樂樂又好，一於滋味過節。
    IG@funfoodandfrolic就教大家自家製番茄醬煮意粉，先用新鮮的番茄切成細粒，製成蓉狀更理想。番茄蓉和煮軟的洋葱、加入適量調味料和香草，煮至濃稠便成天然番茄醬，與長通粉拌勻，看情況加入適量烚意粉水作濃度調校，配上軟硬適中的紅甜椒和意大利青瓜，放點鹹香黑橄欖即成。每條通粉都吸收了番茄醬的味道，加少許辣椒吊味，香濃惹味又開胃。
    番茄醬材料：
    牛油　2湯匙
    蒜蓉　1湯匙
    洋葱碎　1杯
    橄欖油　2湯匙
    番茄蓉　4至5個
    意大利香料　1茶匙
    羅勒碎　適量
    其他材料：
    長通粉　200克
    乾牛至　1茶匙
    辣椒乾碎　1茶匙
    意大利青瓜粒　半杯
    紅甜椒粒　半杯
    鹽　少許
    羅勒葉　4片
    黑橄欖片　1/4杯
    車厘茄　1/4杯
    帕爾馬芝士碎　1/4杯
    初榨橄欖油　1湯匙
    番茄汁　1/4杯
    鹽　少許
    做法：
    1.煮溶牛油，加橄欖油、蒜蓉和洋葱炒軟。
    2.加番茄蓉、意大利香料、番茄汁、鹽、羅勒碎煮至濃稠成番茄醬。
    3.煲滾水，下鹽，放意粉烚熟，保留1杯意粉水。
    4.煮熱橄欖油，倒入紅甜椒粒、意大利青瓜炒軟，加鹽調味撈起。
    5.用一隻鑊放入2杯自家製番茄醬、意粉水和長通粉、乾辣椒碎和牛至拌煮至濃稠。
    6.倒入紅甜椒和意大利青瓜粒、黑橄欖片、切半車厘茄和羅勒葉碎拌勻。
    7.上桌後灑帕爾馬芝士碎。
    網址：https://www.instagram.com/p/B5DAalqB0Mo/
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