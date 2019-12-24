今晚食乜：自製茄醬　快煮意粉

今日係平安夜，無論你係同成班朋友開大食會定係自己一個人開餐，以下呢個自製番茄醬都可以烹調出美食嘅意粉，眾樂樂又好、獨樂樂又好，一於滋味過節。

IG@funfoodandfrolic就教大家自家製番茄醬煮意粉，先用新鮮的番茄切成細粒，製成蓉狀更理想。番茄蓉和煮軟的洋葱、加入適量調味料和香草，煮至濃稠便成天然番茄醬，與長通粉拌勻，看情況加入適量烚意粉水作濃度調校，配上軟硬適中的紅甜椒和意大利青瓜，放點鹹香黑橄欖即成。每條通粉都吸收了番茄醬的味道，加少許辣椒吊味，香濃惹味又開胃。

番茄醬材料：

牛油 2湯匙

蒜蓉 1湯匙

洋葱碎 1杯

橄欖油 2湯匙

番茄蓉 4至5個

意大利香料 1茶匙

羅勒碎 適量

其他材料：

長通粉 200克

乾牛至 1茶匙

辣椒乾碎 1茶匙

意大利青瓜粒 半杯

紅甜椒粒 半杯

鹽 少許

羅勒葉 4片

黑橄欖片 1/4杯

車厘茄 1/4杯

帕爾馬芝士碎 1/4杯

初榨橄欖油 1湯匙

番茄汁 1/4杯

鹽 少許

做法：

1.煮溶牛油，加橄欖油、蒜蓉和洋葱炒軟。

2.加番茄蓉、意大利香料、番茄汁、鹽、羅勒碎煮至濃稠成番茄醬。

3.煲滾水，下鹽，放意粉烚熟，保留1杯意粉水。

4.煮熱橄欖油，倒入紅甜椒粒、意大利青瓜炒軟，加鹽調味撈起。

5.用一隻鑊放入2杯自家製番茄醬、意粉水和長通粉、乾辣椒碎和牛至拌煮至濃稠。

6.倒入紅甜椒和意大利青瓜粒、黑橄欖片、切半車厘茄和羅勒葉碎拌勻。

7.上桌後灑帕爾馬芝士碎。