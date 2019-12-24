大健事：解酒產品效用低　聖誕飲酒要節制

又到聖誕，大大小小的Party都離不開飲酒，雖然大家都知飲酒無益，但一旦興致來了就容易拋諸腦後，或覺得間中暢飲無傷大雅。然而社會醫學醫生方玉輝就提醒大家，飲用過量酒精會引致酒精中毒，輕微的情況下會影響神志思想和行為判斷，而嚴重的情況下會破壞我們的腦細胞，導致失憶（俗稱酒精癡呆症）、昏迷、影響呼吸，甚至死亡。有些人長期飲酒更會有上癮的情況出現。

飲用過量酒精會對身體各器官造成傷害，包括肝臟、心臟、腦部等，尤其以對肝臟的傷害最為嚴重，脂肪肝、肝硬化，肝癌等也是長期飲酒人士的常見情況。酒精也會破壞我們的食道、胃、十二脂腸和胰臟，導致發炎，出血或潰瘍等。除此之外，酒精亦會影響神經系統和造血功能，令免疫力下降等等。

有些人會購買市面上的解酒產品如解酒藥、解酒茶等來服用，但醫生指這些解酒產品大都沒有甚麼作用，其主要原理不過是溝淡人體血液中的酒精，其實多飲水也能達到這個效果；至於坊間有傳在飲酒前吃牛油、芝士「打底」 可以使人不易醉，醫生解釋其原理是用高脂肪和肥膩的食物來飽肚以減慢胃部吸收酒精的速度 ，但事實上並無減少酒精的吸收分量，飲太多酒依然會對身體構成傷害，所以都是少飲為佳。

萬一真的飲醉了，可以做的事就是多休息和飲水。如果出現酒精中毒的情況如頭部疼痛和手腳麻痹，則可服用維他命B雜幾天至一星期（情況好轉後可停服），以加快復原因過量飲酒導致的神經線發炎。