Christian Louboutin　聖誕樹火車賀佳節

倫敦殿堂級酒店Claridge's自10年前開始邀請著名設計師為酒店設計聖誕榭，今個聖誕，酒店請來皮鞋大師兼酒店多年住客Christian Louboutin操刀，設計這每年酒店及時尚界最具話題的聖誕樹。Christian Louboutin以The Loubi Express為靈感，將酒店大堂化身成冰天雪地的森林，聖誕樹掛滿金色及紅色裝飾，包以薑餅製成的高踭鞋及聖誕閃燈。整個聖誕裝置另一亮點是聖誕樹旁的The Loubi Express火車，以設計師標誌性的火紅色設計，火車內布置成豪華的火紅色車廂餐廳，設有四張餐枱，客人可以Walk In方式在餐車用餐，享用香檳，或由Christian Louboutin及酒店特別炮製的雞尾酒及小食。這華麗富創意的聖誕裝置會開放至12月31日，各位潮人去倫敦的話記得去朝聖。

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