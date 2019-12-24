華為全場景智能生活體驗

【特約報道】全場景智能生活體驗是近年各大廠商的研究重點，目的是將人、設備、訊息互相連接，並融合人、車、家、辦公等應用場景，達致無縫體驗。而華為（HUAWEI）一直致力於為消費者帶來全場景智能生活體驗，憑着自身的通訊技術，加上備有不同類型的終端產品，令互聯互通更加有效。透過AI及IoT，未來的設備甚至可以提前感知用家的需求，再提供相應的服務，例如當門鈴響起時，用家即可於電視看到門外情況；智能手環檢測到用家入睡後心率、體溫下降時，可以實時同步控制冷氣機提升溫度等。

事實上，現階段華為消費級終端產品已經可以為用家提供產品間場景聯動功能，以辦公室為例，可以透過「多屏協同」，將HUAWEI MateBook、跟華為手機無縫協同，不同作業平台可以均可進行「數據傳輸」，雙向互傳圖片、文件和文本內容，文件大小不受限制，速度亦很快。此外，多屏協同下將HUAWEI MateBook的硬件能力共享出來，用家可於PC介面操作和使用手機，亦完全保留用家的HUAWEI MateBook使用習慣，並以筆記本電腦的喇叭播放手機裏面的音樂，又或者用筆記本電腦的藍牙鼠標去操作手機上面的文檔或編輯圖片。最重要是多屏協同打通了華為手機和HUAWEI MateBook之間的應用隔閡，用家只需要聚焦一個屏幕就可以處理PC及手機的任務，工作效率更高。「多屏協同」還支援任務自動接續，訊息跟隨屏幕轉移無縫銜接，手機上未處理完的文檔、正在觀看的劇集等均不會被打斷，並可於PC上接續瀏覽、處理。目前支援「多屏協同」的裝置包括HUAWEI MateBook X Pro、HUAWEI MateBook 13及HUAWEI MateBook X等機型。用家可以通過升級電腦管家至10或以上版本，並與採用EMUI 10或以上及Kirin 980處理器或以上的手機即可使用。

至於運動健康場景則可透過手機、手錶進行聯動，例如手機的來電、消息提醒可直接於手錶錶盤上顯示，手錶包括HUAWEI WATCH GT 2 46mm亦支援藍牙通話，來電過程中亦可拒絕或者接通電話。此外，用家可透過HUAWEI WATCH GT 2尋找手機、偵測心率、睡眠、壓力等，加上內置15種運動模式，在手機及手錶同步下，可以實現運動心率實時監測、心率最高預警、最大攝氧量評估，預計恢覆時間監測等功能。而手機、手環同步下，更可以手環控制手機拍照。

影音娛樂場景方面，耳機、手機則可與平板同步，就以HUAWEI FreeBuds 3無線耳機為例，打開充電盒後，靠近華為手機，手機就能自動出現彈窗並提示配對。當使用中途取下耳機時，耳機將自動暫停播放音樂，重新戴回耳機，音樂繼續播放。手機、耳機、手錶三方同步並使用同一華為帳號下，耳機更可在多個華為設備之間智能切換，實現無縫連接。當不攜帶手機出門運動時， HUAWEI FreeBuds 3無線耳機會自動從手機切換，連接到HUAWEI WATCH GT 2手錶，並可播放手錶中的音樂。手機、藍牙音箱同步下，HUAWEI Mini Speaker可通過藍牙與其他設備連接並播放音樂，同時內置咪高峰可進行語音通話，而兩個HUAWEI Mini Speaker更可配對成左右立體聲道。